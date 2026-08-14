Nuevo Laredo.— La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, suscribieron un memorando de entendimiento que abre una nueva etapa de cooperación internacional para fortalecer las políticas públicas y capacidades institucionales de Nuevo Laredo.

Durante su visita, Morimoto reconoció el liderazgo que la ciudad ha asumido para traducir, desde lo local, los objetivos de desarrollo sostenible en políticas públicas y resultados concretos para la población, y destacó el papel que desempeñan los municipios para convertir los grandes compromisos internacionales en soluciones para las personas.

La visita de Morimoto y la firma del memorando profundizan una relación institucional que permitirá al municipio explorar acciones de cooperación en áreas como desarrollo sostenible, fortalecimiento institucional, gobernanza, igualdad de género, inclusión social, resiliencia, desarrollo económico, medio ambiente y reducción de desigualdades.

Además de posibilidades de colaboración en economía circular, fortalecimiento de unidades económicas productivas, empleo, intercambio de experiencias y buenas prácticas.

La alcaldesa señaló que esta nueva etapa de cooperación permitirá acercar conocimiento, metodologías y experiencia internacional a los desafíos que enfrenta una ciudad como Nuevo Laredo.

“Estamos hablando de fortalecer nuestras políticas públicas, nuestra capacidad institucional, la igualdad, la inclusión, el desarrollo económico, la sostenibilidad y la resiliencia de nuestra ciudad”, expresó.

[Publicidad]

Esta colaboración se produce después de que Nuevo Laredo fue reconocido por la ONU como el primer municipio en elaborar su Informe Local Voluntario: Agua, Saneamiento y Resiliencia Hídrica como Ejes Rectores del Desarrollo Sostenible Local. Con ello, las políticas públicas, avances y desafíos de Nuevo Laredo forman parte de un espacio en el que gobiernos locales del mundo documentan sus experiencias en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.