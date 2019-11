Procesos de Baja California y de la CNDH “no es democracia”, señala obispo tamaulipeco

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador asume conductas que antes criticó cuando era candidato.



“El casi a diario habla de la democracia, pero todos nos damos cuenta que lo que sucedió en Baja California no es democracia, que lo que sucedió ahora con la nueva presidenta de la CNDH no es democracia”, citó como ejemplos el obispo católico.



En entrevista con medios locales, González Sánchez amplió su comentario sobre el caso de Rosario Piedra Ibarra.

“Porque simplemente el señor presidente dijo ésta es mi candidata, entonces al decir eso el señor presidente, ¿qué hacen los que están con él? Pues van a votar por ella”, cuestionó.



Y reiteró: “Lo digo con todo respeto para el señor presidente, pues eso no es democracia, estamos volviendo a lo que él criticaba antes, porque desde mi punto de vista esto no es democrático”.



El obispo en diferentes entrevistas ha expresado su opinión respecto a temas de la política nacional, con cuestionamientos a las acciones y expresiones del presidente López Obrador.



Ante ésta postura crítica, aclaró que él no mezcla la política con su labor en la Iglesia Católica, “yo no creo que esté revolviendo la política con la religión, la verdad que no creo eso. Yo simplemente expreso mi opinión como ciudadano”, respondió.



Dijo que si los medios le preguntan su opinión sobre el caminar del señor presidente de la República, simplemente dice lo que piensa, “hay mucha gente del pueblo que no tiene la oportunidad que yo tengo, entonces yo hablo en nombre de muchas de esas personas”.

rmlgv