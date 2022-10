“Primero Nuevo León y luego decidan si me quieren en la presidencial”: Samuel García

Monterrey.— Ante las menciones que lo ubican como posible candidato a la Presidencia de la República para 2024, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirma que el tiempo no corre en su contra y por ahora su prioridad es lograr el mejor gobierno posible. Si lo consigue, México decidirá si lo quiere ver en la boleta presidencial.

Sobre alianzas políticas para 2024, señala que los partidos deben ser congruentes porque aliarse por un simple tema electorero genera desconfianza.

En entrevista para EL UNIVERSAL, el mandatario pide paciencia a los neoleoneses porque “Roma no se construyó en un día”. Al cumplir este martes un año en el gobierno, asegura que encabeza una administración incorruptible y reconoce que el reto más fuerte que ha enfrentado ha sido la crisis del agua.

¿Cuál es el balance sobre su gestión y los retos que ha enfrentado en este primer año de gobierno?

—Estamos muy optimistas. Este año logramos sentar las bases de lo que llamamos el nuevo Nuevo León y al mismo tiempo tuvimos que resolver crisis que nos dejó El Bronco [el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón] muy profundas y arraigadas.

Puedo enumerar 15 crisis, bajita la mano: la crisis del agua, del transporte público, la crisis de corrupción que había en todos los ámbitos de gobierno, la crisis de seguridad, en fin…

Fue un año complejo porque al mismo tiempo que arrancaba el gobierno tenía que resolver esas bombas y dejar ya las bases de un nuevo modelo de gobierno, de una nueva Constitución que va a regir a nuestro estado; las bases de un nuevo Plan Estatal de Desarrollo y proyectos maestros de largo alcance, como los del agua, de movilidad y de seguridad.

Estamos muy contentos, creo que este primer año logramos el objetivo, que era resolver las crisis y sentar las bases, y por eso a nuestro primer informe le hemos puesto Primero lo primero. Hicimos lo que se tenía qué hacer.

¿Cómo ha sido su relación con el Congreso de Nuevo León, que tiene mayoría y control Constitucional por el PAN y el PRI?



--Afortunadamente ha sido una buena relación, fui compañero legislador de muchos de los diputados, y como senador ayudé a muchos también porque algunos de ellos fueron alcaldes. Con la mayoría relación, nos hemos ayudado, hemos trabajado juntos, me conocen mi forma de gobierno, muy jalador, muy talachero, siempre encima de las cosas y este primer año no digo que todo fue miel sobre hojuelas, sí hubo un mes de tensión política, pero a grandes rasgos hubo un muy buen acompañamiento del Congreso, nos votaron el presupuesto por unanimidad, la Ley Orgánica de la Administración Pública y salió la nueva Constitución.



Yo estoy ampliamente agradecido que ya el documento jurídico más importante del Estado quedó actualizado y esta nueva Constitución va a permitir que seamos el estado más federalista, más verde, de futuro y sumamente progresista en los derechos de los nuevoleoneses.



¿No espera tener que ejercer su derecho de veto como Jaime Rodríguez lo hizo con frecuencia?

--En nuestro caso, no porque a diferencia de El Bronco, que era una persona muy desaseada y muy distraída, por no decir que no tenía oficio, nosotros a sabiendas de que el Congreso es muy importante estamos siempre en comunicación con ellos y siempre buscando construir, todos los días.

Y hay otra diferencia: El Bronco tenía cero diputados y nosotros MC tiene una tercera parte, eso ayuda mucho porque esa bancada al interior construye las premisas y planteamientos de nuestro Gobierno.



¿Qué proyectos hay para el largo plazo?

—Echamos a andar los proyectos que llevaban 20 o 30 años atorados; por ejemplo, la nueva presa Libertad. Esa la terminaremos el año que entra; el acueducto El Cuchillo II, que llevaba desde 1996 atorado, ya arrancó y lo terminaremos el año que entra, y vienen muchos pozos profundos para no depender exclusivamente de la lluvia y de las presas. Viene reciclaje de agua, cuatro plantas tratadoras y no descartamos proyectos de muy largo plazo, como la desalinización y el proyecto del [río] Pánuco.

El agua fue quizá el reto más fuerte de mi gobierno. Tuvimos una crisis no vista en 30 años, pero se resolvió y estamos haciendo todo para que nunca vuelva a haber una y siempre garanticemos el agua para nuestra ciudad.

¿Qué reflexión le deja el llegar a su primer año de gestión al frente de uno de los estados más importantes y complejos del país?

—Somos un gobierno muy joven, con muchas ganas de trabajar, con el mejor gabinete de México, que además tiene más mujeres que hombres y, algo sumamente importante, es un gobierno incorruptible; aquí se acabó la corrupción. Traemos finanzas muy sanas, finanzas en verde, mucho ahorro. Ya no hay esas prácticas de privilegios, desvíos, moches, y eso nos asegura que la gente tiene confianza en su gobierno y que vamos a interactuar con participación ciudadana activa.

Dicho eso, este primer año aprendí mucho. Por supuesto que a mi edad (34 años) estoy muy orgulloso de ser el gobernador más joven que ha tenido Nuevo León en su historia, pero quiero acompañarlo también de ser el mejor gobernador del estado.

Entonces, la juventud no está peleada con la perfección y estamos trabajando en que Nuevo León siga siendo primer lugar en todo, pero cada vez con mucha más potencia el Nuevo León que todos queremos que sea el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir de todo México.

Siguen presentes retos muy importantes en materia de seguridad y movilidad, ¿qué se está haciendo al respecto?

—Primero, decir a la gente que nos tenga confianza y paciencia porque Roma no se construyó en un día, y es obvio que los grandes proyectos de infraestructura no se van a reflejar en un año.

Nuevo León tiene que tomar en cuenta que en 40 años se hicieron tres líneas del Metro y unas de ellas mochas y mal hechas. Yo les pido que me den cinco años para hacer otras tres. Vamos a hacer más Metro en cinco años de lo que hicieron en 30.

Lo mismo pasa en materia de seguridad. Se requiere mucha inversión y más que inversión, se requiere mucha inteligencia. Entonces, después de 10 años que dejaron morir Fuerza Civil, hoy estamos de nuevo inyectándole a helicópteros, patrullas, black mambas, sueldos, regimientos, prestaciones, C-5, Sintram, cámaras de vigilancia, y pues vamos a tardar un tiempo, no es un tema de meses.

Pero que sepan que estamos haciendo lo correcto y estamos sentando las bases. Ya en tres cuatro años que tengamos todo terminado, y empiecen a funcionar las líneas del Metro y los Transmetro, y en cinco o seis años que ya esté listo el Tren Suburbano, pues yo creo que la gente va a agradecer el esfuerzo, de que invertimos más de cien mil millones de pesos en movilidad y se van a notar en la ciudad.



Esto se va a notar en la disminución de la contaminación, que la estamos atacando por todos lados, ya no dejamos que haya riqueza a costa del medio ambiente, ya metimos a las pedreras en cintura, ya pusimos a Pemex a invertir en filtros y en reducir sus tóxicos. Ahora siguen los carros, y obviamente al modernizar toda la flota de camiones, vamos a tener la flota de camiones eléctricos más grande de México, y al apostarle al transporte público, pues definitivamente la contaminación va a tener que bajar, y vamos a tener un aire limpio, como lo marca la nueva Constitución.



Sobre la gravedad del problema de feminicidios, ¿qué está haciendo su gobierno en su ámbito de competencia para prevenir o buscar que se castiguen casos como el de Debanhi?



--Nosotros a sabiendas de la violencia de género es un tema muy grave a nivel nacional, creamos la Secretaría de las Mujeres, que viene acompañada de comisiones de víctimas, comisiones de búsqueda, de derechos humanos, justo para que cuando pasen estos graves delitos, puedan las familias tener justicia, y que se les repare el daño.



Estamos apostando muy fuerte en muchos programas a la primera infancia, a las mujeres, a que Nuevo León tenga mucha educación y salud justo para no llegar a esos problemas de la violencia de género. Y desgraciadamente ya el tema (de Debanhi) es competencia exclusiva de la Fiscalía, yo también tengo que respetar, no meterme a su esfera y pues seguir exigiendo como gobernador que haya justicia pronta.



¿El Ejército debe permanecer en labores de vigilancia hasta 2028?

—Ese tema al gobierno del estado no le toca, es un tema enteramente legislativo. Cuando fui senador voté a favor de una Guardia Nacional civil y que el Ejército fuera un ente de reacción subordinada a un ente civil. Ahora quieren cambiar el concepto, entonces creo que por eso algunos grupos legislativos, como Movimiento Ciudadano (MC), no están de acuerdo, y ya veremos en el Senado qué resultado hay.

Se le ha mencionado como posible candidato a la Presidencia, ¿la buscaría?

—Yo estoy enteramente enfocado en Nuevo León, además tengo el privilegio de ser un gobernador muy joven, entonces a mí el tiempo no me juega en contra. Y más allá de decir que si la busco o no, la mejor manera de ganarla es tener el mejor gobierno posible en Nuevo León. Esa va a ser mi carta de presentación en un futuro.

Entonces, concentrado 100% en Nuevo León, vamos a estar sacando todas nuestras propuestas. Vamos a hacer que Nuevo León sea el mejor lugar de México, y con eso luego ya que México decida si me quieren ahí en una boleta presidencial.

Hay quienes señalan que hay mucha polarización en el país. ¿Usted cómo percibe la situación?

— Pues de mi parte no me queda más que mostrar altura y unidad. Yo convivo, trabajo, platico con morenos, azules, rojos, obviamente naranjas, y siempre verán en Samuel García un actor político de unidad, porque hoy México tiene mucho potencial y para que realmente se desarrolle, tenemos que estar todos unidos, de ahí no me van a sacar.

¿Cómo se refleja esto en el aspecto económico?

—Nuevo León está en su máximo auge. Seguimos siendo el primer lugar en todos los índices y estamos rompiendo cada año los récords del año anterior, pero estoy consciente de que si nuestro país le apostara a tener más certidumbre jurídica, al T-MEC, a tener aduanas sólidas, a tener turismo, seguridad y garantizar energía, sobre todo renovable, no hay quién nos pare.

Entonces, en todo lo que Nuevo León pueda coadyuvar para que esos factores nacionales se den, que cuenten con nosotros.

Cómo ha sido el trato de la Federación en diversos temas como, seguridad, asignación de recursos, vacunación

--Ha sido un muy buen trato, nos ayudaron con el agua, con proyectos como el del Tren Suburbano y el de El Cuchillo II y por eso pues no nos podemos quejar, estamos agradecidos con la Federación.



¿Cómo espera para el presupuesto de 2023?

--Este presupuesto viene inercial, como todos los demás. Nuevo León siempre va a luchar por más dinero, somos el estado que más pone; pero a diferencia del sexenio anterior, el trato a Nuevo León hoy es mucho mejor.



En el tema político, ¿usted considera que para 2024 la oposición debe unirse, incluyendo a Movimiento Ciudadano, o cree que su partido debe ir solo?

—Creo que los partidos deben ser congruentes. El aliarse por un simple tema electorero, siempre va a traer desconfianza. Cuando los partidos son congruentes y tienen una ideología o un plan de trabajo, eso es lo que debe convencer a la gente. Entonces, creo que falta mucho para las alianzas, y ahorita aquí debemos estar concentrados enteramente en Nuevo