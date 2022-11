"¡Presidente!", gritan a Murat en su Sexto Informe de gobierno en Oaxaca

Acompañado de mariachis y entre gritos de “¡Presidente!”, y “¡Sí se pudo!”, este viernes el gobernador saliente de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa (PRI), brindó un mensaje con motivo de su Sexto Informe, en el cual aseguró que su administración cumplió con las metas que se habían trazado tanto a corto, mediano y largo plazo, como para atender la coyunturas diarias que se viven en la entidad más compleja del país, al estar compuesta por 570 municipios y arrastrar déficits histórico en rezago y pobreza.

Desde las instalaciones del nuevo Centro Cultural “Álvaro Carrillo”, una de las últimas obras que inaugurará, Murat detalló los logros de su administración, mismo que englobó en cinco ejes prioritarios: gobernabilidad, crecimiento económico, desarrollo social, infraestructura y seguridad.

“Si no hay gobernabilidad y seguridad no puede haber desarrollo, no puede haber reducción de la pobreza o calidad de vida y, por su puesto, no puede haber paz. El primer reto que teníamos en Oaxaca era reconciliarnos, porque el estado estaba enfrentado, no escuchaba, estaba polarizado”, afirmó

Sobre gobernabilidad, Murat destacó el diálogo con el magisterio, que permitió lograr mejoras a las condiciones laborales de sus agremiados y a la infraestructura educativa, mediante la dotación de mobiliario, equipo escolar, electrónico y audiovisual a 4 mil 290 escuelas de educación básica, con una inversión de más de 309 millones de pesos. “Esto ha permitido también que por cinco años consecutivos las niñas y los niños de Oaxaca gocen de ciclos escolares completos, algo que no ocurría desde hacía 35 años”, dijo.

En cuanto a la seguridad, el gobernador saliente señaló que por cinco años Oaxaca se ha mantenido entre las 19 entidades con menor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes y resaltó las mejoras hechas en los cuarteles regionales de la Policía Estatal, así como la construcción de tres cuarteles regionales en El Espinal, Tuxtepec y Pinotepa Nacional, donde se invirtieron 49.8 millones de pesos; también destacó que Oaxaca ha logrado certificar a 4 mil 968 policías, lo que significa que el 95% del estado de fuerza de la entidad está certificada.

Pero si hay un logro destacado por Murat en su mensaje ese fue el de la reducción de la pobreza, pues aseguró que Oaxaca está entre los tres estados que más la han disminuido.

“En mi gobierno registramos los índices de pobreza y pobreza extrema más bajos de la historia, pues de 2016 a 2020, se registró una reducción de 6.3 puntos porcentuales, es decir, más de 90 mil personas salieron de la pobreza, equivalente a la población de Xoxocotlán. En este mismo periodo pero en la medición de pobreza extrema, registramos una reducción de 3.6 puntos porcentuales, es decir, más de 88 mil personas salieron de la pobreza extrema, equivalente a la población de Salina Cruz”. En total, dijo, de 570 municipios, 475 disminuyeron su pobreza y 439 su pobreza extrema.

Murat resaltó en su mensaje que en comparación con 2016, cuando la economía oaxaqueña tuvo una caída del -1.5%, para 2021 había crecido a 6.8%, y en el año 2022 se lleva un crecimiento acumulado de 2.6 puntos, lo que representa un crecimiento sostenido promedio de más del 4% anual a lo largo del sexenio.

En cuanto a infraestructura, el gobernador saliente informó la terminación de cinco hospitales y se construyeron, ampliaron, rehabilitaron o sustituyeron 585 unidades médicas con una inversión de 775 millones 25 mil pesos, lo que permitió que la ocupación hospitalaria en los momentos más críticos de la pandemia por Covid-19 no superara el 70%. Murat también destacó que antes de su gobierno, en 50 años sólo se había construido un hospital.

“México requiere reconciliación, entender que se necesita trabajar en equipo como lo hice, antes con el presidente Peña Nieto y ahora con el presidente López Obrador, porque los gobiernos deben ver por el ciudadano, no por sus intereses. Y por que estoy convencido que hay un México mejor, un México más grande, quiero compartirles que a partir del 1 de diciembre, así como demostramos que sí se puede en Oaxaca, vamos a ir a demostrar que sí se puede, México”, finalizó

Al termino de su mensaje, en el que agradeció a los funcionarios de su gabinete que lo acompañaron estos seis años, así como a los integrantes de su partido, Murat fue ovacionado por sus simpatizantes al grito de “¡Presidente!, ¡Presidente!”, y despedido con la participación de un mariachi y en medio de porras de “¡Sí se pudo!”, en referencia a que se lograron las promesas realizadas en seis años de administración.

