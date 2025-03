El libro “Huitzilan de Serdán, la derrota de los caciques” demuestra que los crímenes en Huitzilan se cometieron por la Unión Campesina Independiente (UCI) y los caciques antes de que llegara Antorcha Campesina; pero se tejió una operación para responsabilizar a Antorcha de delitos cometidos cuando aún no existía en Huitzilan; por eso el libro también es un llamado a luchar contra la leyenda negra creada desde el poder contra la lucha antorchista, dijo el vocero del Movimiento Antorchista Nacional, Homero Aguirre Enríquez, al señalar que el material es una investigación profunda del periodista Alejandro Envila Fisher publicada bajo el sello de Editorial Esténtor; la presentación se realizó el domingo 23 marzo ante el pueblo protagonista de la historia: Huitzilan de Serdán, pueblo que se ha convertido en un ejemplo de lucha por la libertad.

Ante más de 500 campesinos y jóvenes huitziltecos, Aguirre Enríquez distinguió de otros escritos la investigación de Envila, al señalar que “de Huitzilan han hablado en Londres, en la Ciudad de México y en las altas oficinas de Amnistía Internacional, pero quienes hablaron de Huitzilan nunca conocieron al pueblo de Huitzilan”, pero Envila sí conoció al “Rubí de la Sierra Norte” y, a través de entrevistas personales y una rigurosa investigación de campo, el catedrático por la UNAM reconstruyó los momentos clave de la lucha del pueblo por la paz y el desarrollo.

Homero Aguirre insistió que es posible, mediante procesos de organización, que un pueblo sometido logre entender su situación, levantarse y construir un mejor presente. Que las atrocidades de los caciques no se hacen nunca sin la protección de políticos; los caciques no estaban solos en esa época y tampoco en la actualidad. Solo cambiaron de partido, ahora están con Morena, pues los caciques sólo son un eslabón más de una cadena que trata de frenar la liberación de los pueblos y su desarrollo. “Al derrotar a los padrinos de los caciques” lo que hizo el pueblo de Huitzilan fue heroico; pero llamó a no ceder en el estudio de la historia en un momento en el que los promotores de la violencia en Huitzilan hoy se reacomodan en las filas del morenismo y las banderas de una “falsa izquierda”.

Foto: cortesía Antorcha Campesina

Alejandro Envila hizo hincapié en la importancia de que los huitziltecos más jóvenes conozcan la historia de lucha de su pueblo y reconozcan en él la importancia de esta lucha en la obtención de los grandes logros y derechos, a raíz del altercado contra el cacicazgo en Huitzilan. Invitó al público a leer la obra, pues las nuevas generaciones van perdiendo gradualmente la conciencia colectiva de los años difíciles que pasó su pueblo: “El no haber vivido en carne propia la liberación de su pueblo los convierte en blancos fáciles para los pseudo políticos que llegan enarbolando falsas promesas y discursos que buscan regresar al pueblo a su época negra, en la que los caciques sometían a los huitziltecos; en la obra narramos la historia de un pueblo humilde, valiente, que supo cómo derrotar a los caciques, gracias a su labor de organización, de lucha y con el apoyo decidido de la mayoría de los pobladores”.

La presentación estuvo arropada por el pueblo huitzilteco, líderes del municipio y ciudadanos que han participado activamente en la transformación del municipio; también estuvo la directora de Editorial Esténtor, Libia Carvajal Córdova; el presidente del pleno central antorchista de Huitzilan de Serdán, Moisés González Lira; el dirigente del Movimiento Antorchista en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre; el Maestro Eleusis Córdova Morán, dirigente antorchista en la zona de la Mixteca Baja.

Libia Carbajal aseguró que “ustedes, el pueblo de Hutizlian, son los actores de esta historia, ustedes mejor que nosotros conocen la historia de la grandeza de su municipio”.

Don Moisés González Lira, uno de los protagonistas de la historia de rebeldía del pueblo huitzilteco, afirmó que gracias a la llegada de Antorcha su municipio cambió de manera radical: “antes no había clínicas, escuelas, canchas, servicios básicos en las comunidades y, desde luego, tampoco había justicia para todos, porque la “justicia” la impartían los sicarios de la UCI y los caciques de la familia de Alonso Aco”.

“Pero después de que fuimos a platicar con el Maestro Aquiles Córdova Morán, líder nacional de Antorcha, a Tecomatlán, entonces llegó la paz, la tranquilidad y las obras para todos los pobladores. Ahora tenemos escuelas de todos los niveles, clínicas, un hospital, canchas deportivas, escuelas de arte y muchas mejoras más que han elevado la calidad de vida de todos nosotros”, dijo.

Muestras Antorcha fuerza en la sierra norte

Ante más de 5 mil campesinos, se realizó también el 41 Aniversario de la llegada de Antorcha a Huitzilan de Serdán, sobre la que el integrante del Comité Ejecutivo, Eleusis Córdova Morán, afirmó que “el trabajo es honrado y limpio que busca el progreso y la tranquilidad de los pobres de Huitzilan”.

Foto: cortesía Antorcha Campesina

Recodó que la insoportable situación de los años 70 y 80, de crímenes y asesinatos, despertó, entre los campesinos, la necesidad de una lucha común en contra del yugo, lo que llevó a que un grupo de hombres y mujeres emprendiera la búsqueda por apoyo y cobijo de las autoridades y de la ley que debería salvaguardar y proteger a la ciudadanía; aunque los campesinos acudieron a diversas instancias, la respuesta fue negativa, hasta que el 21 de marzo de 1984 Antorcha encabezó las demandas de este pueblo desprotegido, llevándolo a ganar las elecciones, para luego establecer una nueva época de progreso, desarrollo y paz.

Al referirse al libro presentado instó a los huitziltecos a valorar el trabajo de investigación, donde el escritor demostró que la campaña lanzada en contra del Movimiento Antorchista no tenían razón de ser, que los verdaderos “asesinos y enemigos del pueblo eran los caciques y la UCI” y que la campaña de “calumnias, infundios y falsedades” tenía toda la intención de “desarraigar” a dicha organización “del ánimo de los huitziltecos”; el libro encierra las pruebas fehacientes de que el trabajo de Antorcha Campesina es un trabajo honrado, limpio, que busca el progreso y la tranquilidad de los pobres de Huitzilan de Serdán”.

Los más de 5 mil huitziltecos presenciaron un programa cultural presentado por los estudiantes: El corrido “Sentimientos de mi pueblo”, cantado por Eddy Cipriano De Gante, la poesía “Oda a los hombres sencillos”, de Pablo Neruda, declamada por la niña Dulce Hernández, los bailes folclóricos “Paseo por la huasteca”, ejecutados por el grupo monumental de baile, así como la canción “Luna de Xelajú”.

Hoy en Huitzilan hay trabajo, seguridad y paz, escuelas desde el jardín hasta el nivel profesional, edificios públicos dignos, clínicas y hospitales. En todos los pueblos que comprenden al municipio hay agua potable, drenaje y calles pavimentadas, lo que demuestra que la generadora de la paz y el progreso es Antorcha Campesina.