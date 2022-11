Precio del aguacate, por los suelos; frenan cortes en huertas

Tancítaro.— En menos de cuatro semanas se desplomó el precio de compra que le han fijado a los productores de aguacate de Michoacán, lo que ya ocasionó una nueva crisis en la economía de ese sector.

El precio del aguacate de calidad de exportación se desplomó hasta los 14 pesos por kilo, lo cual no representa ni una cuarta parte del costo de producción del llamado oro verde.

Tancítaro es el municipio que más produce y exporta aguacate en el mundo, por lo que es el lugar donde se percibió con mayor severidad esta nueva crisis que enfrenta ese sector productivo.

Productores consultados por EL UNIVERSAL explicaron que uno de los problemas radica en la sobreproducción que hay en el mercado nacional, así como en el de Estados Unidos.

Expusieron que la falta de regulación ha hecho que los empacadores fijen el costo al que pagan el kilo de esa fruta, que se redujo de 40 hasta 14 o 15 pesos.

“Nos está impactando mucho el precio porque para que uno saque los costos necesitamos vender arriba de 25 pesos [por kilo] para que quede algo de utilidad. Ahorita estamos con precios diferidos.

“Se está hablando de precios sobre los 19 a 20 pesos [en piezas] de 150 gramos y más, y también frutas de más bajos calibres, sobre 14 pesos [por kilo], y eso nos afecta en la bolsa a todos los productores”, dijo Víctor, productor de aguacate.

Agregó que este año es un fenómeno distinto, porque también está la presencia del estado de Jalisco, que empezó a exportar a Estados Unidos.

“Y aunque ahorita no están cortando, ellos también mandan su fruta y también es otra oferta más para el mercado”, precisó.

Debido a que no es redituable, los productores han parado el corte en sus huertas y eso frenó la economía local, así como la labor de los cortadores.

“Hay cortadores que ya tienen hasta un mes sin trabajar y eso para ellos representa no llevar alimentos a sus familias, porque viven al día”, mencionó Josué, supervisor de huerta.

Señaló que eso también impacta la economía local de toda la zona aguacatera, pues al no haber ingresos para los trabajadores se frena la liquidez en comercios.

Los productores enfatizaron que a ello se suma el boquete financiero que deja a sus bolsillos el costo de los insumos, que se les dispararon hasta 100%.

“Podemos contemplar también otras situaciones, que también los insumos se fueron para el cielo. Hablamos de [un alza de] más de 100% en los insumos, fertilizantes y algunos plaguicidas permitidos. Entonces, el precio [del aguacate] anda muy bajo; es la temporada del año donde más cosecha hay y esto nos deriva como tal el bajo precio, porque hay mucha oferta”, sostuvo Víctor.

Abel es un cortador de aguacate que apenas ha conseguido dos jornales en un mes, lo cual ha repercutido en la economía de su hogar, ya que confirmó: “Vivimos al día”.

Platica que hasta antes de que impactara el precio en la cosecha, tenía cortes de aguacate a diario, ya sea en una huerta u otra.

“Tenía como unas tres semanitas que no podía cortar y ya pues imagínate esos precios que están bajitos. Sí afecta a mucha gente y más a las cuadrillas de cortadores, porque si no corta uno, no tenemos ni qué comer”, insistió.

Tanto productores, cortadores y demás trabajadores que dependen de ese sector esperan que haya pronto una recuperación en el precio de compra del aguacate y, con ello, la recuperación de la economía.