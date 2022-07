“Podemos perdonar, pero falta justicia”, señalan activistas

Zapopan.— “Podemos perdonar, pero nos falta la justicia”, señalaron compañeras y familiares de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva el sábado pasado en Zapopan, Jalisco, y ayer fue despedida con una misa de cuerpo presente en la Basílica de esta ciudad. Ahí, los seres queridos y amigos de la activista exigieron castigo a los culpables.

“No fue un feminicidio más, no es una víctima más, no es por ser mujer, es por la cero tolerancia que hay para nuestros hijos, la sociedad tiene cero tolerancia, se habla mucho de que acepten a la gente y todo el rollo, pero la verdad es que no aceptan a los niños con una condición diferente, como la de nuestros hijos, siempre hemos sido muy atacadas”, señaló Patricia Villanueva, compañera de Luz Raquel en el colectivo Yo Cuido México.

Mily Cruz, coordinadora de Yo Cuido México en Jalisco, recordó que el jueves de la semana pasada Luz Raquel fue amenazada por su vecino, Sergio Ismael “N”, la madre de éste y otro familiar de ambos; la esperaron fuera de su departamento para advertirle que la encontrarían en la calle y la matarían.

Antes, en mayo, Luz Raquel denunció a Sergio Ismael por atacarla con cloro industrial, que dañó su tórax y su seno izquierdo.

Tras la muerte de su compañera, Mily Cruz subrayó que la madre y la hermana de Luz Raquel se harán cargo de Bruno, su hijo, quien padece autismo: “Necesita cuidados las 24 horas, ellas se quedarán con él porque el papá hace mucho tiempo que no se hace cargo; el alcalde de Zapopan [Juan José Frangie] se comprometió a que se le integraría al centro de autismo para que reciba todas las terapias necesarias, se le dé acompañamiento médico, sicológico y terapéutico”.

En su último adiós, a Luz Raquel la recordaron como una mujer alegre, trabajadora, valiente, dedicada al cuidado de su hijo, dispuesta a aprender para hacer visible en la sociedad el trabajo de las personas que cuidan.

También se llevaron a cabo protestas para exigir justicia para Luz Raquel, tanto en la Ciudad de México como en la ciudad de Zapopan, frente al edificio de la Presidencia Municipal.

Imputan al agresor

En tanto, Sergio Ismael “N”, principal sospechoso del feminicidio, fue imputado por delitos contra la dignidad de personas, amenazas y lesiones después de que se ejecutó una orden de aprehensión en su contra, derivada de la denuncia que Luz Raquel hizo en mayo pasado, cuando fue atacada con cloro industrial.

La Fiscalía de Justicia de Jalisco informó que este sujeto permanecerá en prisión preventiva justificada hasta que el próximo martes continúe la audiencia para vincularlo a proceso.

Sergio Ismael “N” acudió la tarde del miércoles por su propio pie a la Comisaría de Zapopan para decir que estaba dispuesto a declarar por el feminicidio de Luz Raquel y fue llevado a las instalaciones de la fiscalía en calidad de testigo, mientras un agente del Ministerio Público lo interrogaba, se logró conseguir la orden de aprehensión en su contra por los hechos ocurridos en mayo.

De acuerdo con la carpeta de investigación abierta en esa ocasión, el 5 de mayo Sergio Ismael agredió física y verbalmente a Luz Raquel porque a ella se le cayó una cubeta con agua que mojó al perro de éste.

La Fiscalía de Justicia de Jalisco informó que después de la denuncia se dictaron medidas de protección a la denunciante y se le brindó apoyo integral por parte de la unidad especializada.

Culpa AMLO a neoliberalismo

Ante el feminicidio de Luz Raquel Padilla, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el caso “al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal”.

“Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa”, dijo.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que en el caso Luz Raquel se cumplió una orden de aprehensión en contra de Sergio Ismael “N” por lesiones calificadas, amenazas, y delitos contra la dignidad de las personas.