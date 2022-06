Pobladores bloquean carretera de Oxchuc; exigen elecciones por usos y costumbres

Pobladores de Oxchuc bloquearon este jueves la carretera que comunica a San Cristóbal de las Casas con Ocosingo y Palenque. El bloqueo carretero se ubica en dos puntos, a la altura de las comunidades Vista Hermosa y Buena Vista.

Óscar Gómez López, presidente del Frente Comunitario de ese municipio, informó que los inconformes exigen que se considere" la voz del pueblo" y se respeten las elecciones de ayuntamiento, programadas por la asamblea.

Otro de los motivos del cierre de la carretera, a partir de las cuatro de la madrugada, es la presunta agresión policíaca a la comunidad.

"Los policías al mando del presidente del concejo municipal, Luis Sántiz, realizaron disparos de armas de fuego la noche del miércoles para intimidar y hostigar a la población”, acusó Gómez López.

Los disparos, aunque no hubo ninguna persona lesionada, impactaron en un automóvil particular. "Le dieron dos balazos al vehículo de un poblador, y enardeció a la gente”, detalló.

Después de esos hechos, los lugareños se organizaron," porque son seis meses de intimidaciones y hostigamientos. Es decir, sostuvo, el concejal "no ha generado condiciones de seguridad para las elecciones" y la población reclama sus derechos "para que sea tomada en cuenta”.



Votaciones no han sido avaladas

Las votaciones del sábado no han sido avaladas por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) porque este organismo “solo le da vuelta" al asunto. Esto argumentó, porque primero, en su acuerdo A048, emitió una resolución que estableció que el concejo municipal actual podía convocar a asamblea general.

Sin embargo, expuso, ahora que la síndica y el tercer regidor concejal emitieron el acuerdo A052, piden al presidente concejal que convoque a asamblea general, pero "sabemos que él no lo hará porque está en el poder y no quiere salir de él". El presidente concejal pretende amedrentar e intimidar al pueblo oxchuquense ante las elecciones del sábado, aunque las comunidades dijeron que realizarán sus elecciones "porque el gobierno no nos va a parar”.

Lo cual quiere decir, enfatizó Gómez López que “el pueblo se ha levantado para exigir que se tome en cuenta su voz y su voto en las elecciones del sábado, y que y se generen las condiciones” para las votaciones.

La asamblea general "mandató que el 18 de junio se realicen”, precisó. Asimismo, dijo que se prevé que las elecciones las organice el Órgano Electoral Comunitario, nombrado por la población en asamblea general. Oxchuc, de origen tzeltal, es el único municipio de Chiapas, que rige sus elecciones por usos y costumbres.

