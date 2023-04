Culiacán.- En el exterior de las instalaciones de la Novena Zona Militar, en la capital de Sinaloa, familiares de Isidro Medina Zazueta exigieron justicia luego de que el hombre de 83 años resultó muerto en un operativo del Ejército en la colonia Miguel Hidalgo.

Recordaron que el pasado 7 de enero, respaldados por un helicóptero que sobrevoló la zona en repetidas ocasiones, militares se introdujeron presuntamente por equivocación a un hogar donde se encontraba solo el adulto mayor, al cual le dispararon, lesionándolo de gravedad y lo llevaron a un hospital donde lo abandonaron.

Sus familiares, con apoyo del organismo civil “La Oficina del Pueblo”, colocaron a la entrada del cuartel una larga manta en la que exigen justicia y no impunidad a este hecho en el que la Fiscalía General de la República (FGR) no les da entrada a sus denuncias, ante la postura que no existen pruebas concretas de la participación de elementos de la milicia.

Uno de los hijos de la víctima, de nombre Osvaldo “N”, señaló que cuentan con videos en los que se observa no sólo el operativo que se ejecutó sobre la calle Mariano Escobedo, sino el allanamiento de su hogar, donde se encontraba solo su padre, al cual le dispararon al confundirlo con un delincuente.

Subrayó que está documentado que las fuerzas federales permanecieron varios días en resguardo de un inmueble en espera de que se emitiera una orden de cateo, con lo que se acredita que el Ejército sí participó en dichas acciones, donde falleció su padre a causa de las heridas.

Destacó que se cuenta con evidencias de que el mismo personal militar que participó en dicho operativo para la captura de presuntos delincuentes, sacaron de su casa herido al señor Isidro Medina Zazueta, al que trasladaron a un hospital, donde falleció.







