Teotitlán.- Eliza Cruz Zaragoza de 28 años fue encontrada sin vida en San Isidro, en el municipio de San Lucas Zoquiápan, en la región de la Mazateca de Oaxaca; familiares y amistades piden justicia por su muerte.

“Nos unimos a las exigencias de la familia de Elisa Cruz Zaragoza, madre, hermana, madre, hermana, prima, amiga a quien le fue arrebatada la vida de la manera más cobarde, estamos hartas de tanta violencia y sumándole al dolor, hartas de la poca empatía de las autoridades”, señalan

El cuerpo de Elisa fue hallado el pasado 26 de mayo. Había salido de su domicilio en San Isidro, para solucionar un problema de abastecimiento de agua potable. Sin embargo, en el transcurso fue atacada sexualmente, luego asesinada.

La joven de 28 años era madre de dos niñas, una de 6 años y otra de ocho meses de edad.

Lee también Denuncian supuesta pelea de gallos al interior de una primaria en Hidalgo; fue una presentación cultural, aseguran padres de familia

En esta situación, amistades y la familia de Elisa exigen esclarecer el caso y detener al feminicida de la muerte de la joven. “Exigimos que el crimen de Elisa no sea un caso más en las estadísticas. Que su caso no sea archivado, ni olvidado, ni minimizado. Que las autoridades actúen con la seriedad, el compromiso y la urgencia que este horror merece. Porque Eliza no murió: a Eliza la mataron. Y queremos verdad, justicia y reparación”, demandan.

De acuerdo al Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), entre el 1 de diciembre de 2022 y el 19 de mayo de 2025, en Oaxaca se han registrado un total de 237 asesinatos de mujeres.

Respecto a los crímenes ocurridos entre el 1 y 19 de mayo de 2025, la organización indica que siete víctimas tenían entre 30 y 44 años; cinco tenían entre 19 y 29 años; cuatro tenían entre 44 y 59 años; tres eran adolescentes de entre 13 y 18 años; tres tenían más de 60 años; una era menor de 12 años y en 10 casos no se pudo determinar la edad de las víctimas.

Las regiones más afectadas por estos crímenes son el Istmo y los Valles Centrales, con 8 casos en cada una. Le siguen la Sierra Sur con 6 asesinatos, la Costa con 5, la Sierra Norte con 3, la Mixteca con 2 y la Cuenca del Papaloapan con uno.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl