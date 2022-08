Piden a AMLO ayuda para localizar a director de la Policía Vial de Veracruz

Encabeza una familia de policías de Veracruz, de la cual se siente profundamente orgullosa, pero ahora la señora Lidia Meza López lucha desde hace tres meses por recuperar a su hijo desaparecido: el director de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Juan Alan Cuetero Meza.

Su esposo, un militar retirado, dos de sus hijos y su cuñado forman parte de la dependencia, la cual -acusa- la dejaron abandonada ante la desaparición, a finales de mayo, de Cuetero Meza, quien presuntamente fue levantado por un grupo armado.

“Pedí hablar con el Gobernador (Cuitláhuac García) pero no me atendió, me mandaron con el Secretario de Seguridad Pública (Hugo Gutiérrez Maldonado) y me dijo que también lo estaban buscando con un operativo, pero ya lo dejaron de buscar”, acusa.

Fue a finales de mayo cuando su hijo Juan desapareció en el puerto de Veracruz a plena luz del día. Al día siguiente, 30, la señora Lilia Meza interpuso ante la Fiscalía General del Estado la denuncia por la desaparición de su hijo.

Desde entonces no ha cesado en buscar justicia y saber el paradero de su hijo. Ha dado entrevistas a medios de comunicación y realizado marchas, la última de ellas frente a Palacio Nacional, sin que haya obtenido respuesta alguna.



Sin avances en investigación desde hace 3 meses

Y desde hace tres meses de lo sucedido, las autoridades ministeriales y de seguridad no le han dado ningún tipo de información del avance de la investigación. Solicitó también una copia de la carpeta de investigación y, aunque le dijeron que se la darían, tampoco han cumplido.

“Me siento frustrada, no duermo ni como bien, me siento muy triste. Yo me pregunto muchas y no sé a quién más dirigirme para que me hagan caso. He hecho muchas cosas, pero no veo respuesta”, expresó con voz entrecortada.

Desde niño Juan Alan Cuetero quiso ser policía, era uno de sus juegos preferidos, pues admiraba a su padre que también tuvo una carrera militar.

“De allí le nació la vocación, además de mi esposo que también está en la policía, está otro de mis hijos y un yerno”, detalló



Siguiendo los pasos de su padre, Juan Alan ingresó hace cinco años, en 2017, a la Academia Estatal de Policía.

Desde su egreso su desempeño fue bueno, hasta ocupar el cargo de director de la Policía Vial de Veracruz en diciembre de 2021, con apenas 32 años de edad.

Hoy solicitó apoyo al gobierno federal y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atraiga la investigación de su hijo Juan Alan a la Fiscalía General de la República (FGR).

Doña Lilia Meza no puede creer que la autoridad sea indiferente con la desaparición de su hijo, un servidor público del propio gobierno estatal.

Si bien la familia no ha recibido ningún tipo de llamada o amenazas; dijo que toda la familia está desesperada, especialmente su esposa a quien dejó con niño de apenas dos años de edad, quien extraña a su papa, cada vez que mira un policía en las calles de la ciudad.

afcl