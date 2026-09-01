Oaxaca de Juárez.— El periodista Ernesto Rojas Ayuzo denunció que las amenazas y hostigamiento en su contra se incrementaron en las últimas semanas y señaló como responsable al titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego), Jesús Romero López.

En una queja presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), el periodista explicó que la Sego solicitó al fiscal Bernardo Rodríguez informar si él había presentado una denuncia penal contra el gobernador Salomón Jara y el secretario.

De acuerdo con esta solicitud, fechada el 20 de agosto pasado, también pide informar si Ernesto Rojas ha solicitado medidas de protección a su favor. En el documento, la Sego argumenta que esta solicitud tiene la finalidad de que “puedan articularse las acciones interinstitucionales que resulten necesarias para contribuir a la salvaguarda de la vida e integridad física del periodista”.

Sin embargo, Ernesto Rojas aseguró que cuenta con información de que Jesús Romero instruyó, hace seis meses, a funcionarios a su cargo para que le fabricaran delitos, con el fin de detenerlo, pero al no conseguir su objetivo, dijo, ahora pretende alguna otra situación con esta solicitud a la fiscalía.

“Tal situación me causa incertidumbre sobre todo por el contexto que se vive en el estado en torno a la muerte del periodista Alejandro Leyva Aguilar, pero, además, porque desde hace aproximadamente 15 días he escuchado entre dos y tres de la mañana, que drones sobrevuelan cerca de mi domicilio”.

Ante esta solicitud, Ernesto Rojas solicitó que se refuercen las medidas de protección a su favor, además de su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

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Niegan acusaciones

Al respecto, Jesús Romero rechazó haber dado instrucción alguna para fabricar delitos, detener o perseguir al periodista y aseguró que la solicitud tuvo una finalidad institucional y de protección: conocer si existían denuncias y medidas de protección para contribuir a salvaguardar su vida y su integridad.

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