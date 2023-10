Por cuarto día consecutivo, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifiestan por la eliminación de 13 fideicomisos, e iniciaron el paro nacional de labores que decretaron ayer por la tarde.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se sumaron en Tamaulipas al paro nacional, luego del recorte presupuestal y la extinción de 13 fideicomisos.

En Ciudad Victoria, los manifestantes instalaron 11 toldos, equipo de sonido, sillas y repartieron volantes, frente al edificio del PJF, que se ubica en el bulevar Praxedis Balboa.

Mientras algunos de los trabajadores daban mensajes a través de un equipo de sonido, otras personas repartían volantes y recibían apoyo de los automovilistas quienes sonaban el claxon de sus vehículos.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Pedro Gutiérrez Muñoz, sección 49, mencionó que se trata de un paro general de labores en las tres sedes del Consejo de la Judicatura y una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En las cartulinas y mantas que portan los manifestantes se pueden leer los siguientes mensajes: “No son privilegios, son nuestros derechos”, “Somos abogados, no somos acarreados”, y “PJF defiende tus derechos”, entre muchos otros.

En Tampico, los trabajadores del PJF también se encuentran en paro, con el cierre de dos de tres carriles de la avenida Hidalgo, mientras que en Reynosa, los trabajadores de la PJF realizaron una marcha pacífica, que comenzó en la calle Madero y terminó en la plaza Miguel Hidalgo, frente a la Presidencia Municipal.

Trabajadores del #PJF se unieron en #CdVictoria #Tamaulipas al paro nacional por el recorte presupuestal y la extinción de fideicomisos. pic.twitter.com/BOZBx443Fc — Roberto Aguilar (@RoberAguilarG) October 19, 2023





Trabajadores bloquean carretera a la Costa de Oaxaca

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel en el municipio de San Bartolo Coyotepec, como parte de sus protestas contra la desaparición de 13 fideicomisos aprobada por la Cámara de Diputados federal.

El personal también suspendió labores “por causa de fuerza mayor” en el Décimo Tercer Circuito y en la Coordinación de Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca.

De acuerdo con el anuncio de los coordinadores de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, Fabricio Fabio Villegas Estudillo y Emmanuel Hernández Alva, respectivamente, la suspensión implica que litigantes, personas justiciables y servidores públicos no pueden ingresar a los inmuebles que se encuentran en el estado.

Lo anterior, agregaron, “para salvaguardar los derechos procesales de las partes por decisión de los titulares de los órganos jurisdiccionales que se ubican en edificios sedes del Poder Judicial Federal ubicados en Privada de Aldama número 106, San Bartolo Coyotepec”.

También precisaron que los órganos jurisdiccionales que se encuentren de turno no quedan excluidos de atender los asuntos estrictamente urgentes de su competencia, con la plantilla que consideren necesaria los titulares respectivos, además, cada incidencia que llegase a presentarse, ya sea diferimiento, suspensión o cancelación, será decisión de cada persona juzgadora que conozca del asunto”.

Este es el segundo día consecutivo en el que protestan al menos 400 trabajadores del Poder Judicial de la Federal contra las reformas a la Ley Orgánica con la que desaparecen los fideicomisos.

Trabajadores bloquearon la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel en el municipio de San Bartolo Coyotepec. Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL

Trabajadores realizan paro de labores en Guanajuato

“¡Pónganse a trabajar!”, gritó un hombre desde un vehículo en dirección de 30 trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en paro desde este jueves en el edificio del bulevar Adolfo López Mateos; otros conductores en tránsito respaldaron su lucha con sonidos del claxon, el puño arriba y aplausos. "¡Respeto a la Corte!", se escuchó.

Este jueves los juzgados de Distrito y tribunales de León, Guanajuato, Irapuato y Celaya cerraron las puertas para exigir respeto a la autonomía presupuestal y derechos laborales de los trabajadores del PJF. La protesta se extenderá hasta el 24 de octubre.

En el edificio ubicado a un costado del Malecón del Río, en León, ocuparon las escaleras exteriores de acceso a inmueble, en donde estuvieron a la vista de cientos de conductores. “¡Amigo, entiende, el trabajo se defiende!”, coreaban.

Una docena de vehículos tocaron el claxon al ritmo de las voces del personal en protesta, entre ellos oficiales, actuarios, secretarios y abogados.

La suspensión de labores sorprendió a algunos usuarios, quienes llegaron al edifico público para entregar documentos; fueron atendidos por una manifestante, a quien le mostraron documentos que pretendían ingresar. Explicó que estaba disponible el servicio para asuntos urgentes, como aquellos de naturaleza penal y de personas desaparecidas.

"¡Señor presidente, cuéntanos bien; no somos once, no somos cien!”, "¡México unido, jamás será vencido!”, "¡Amigo, entiende, el trabajo se defiende!", "¡No son privilegios, son nuestros derechos!”, repitieron con sus demandas escritas en cartulinas fosforescentes en las manos.

Dijeron estar en contra de la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que impulsan legisladores de Morena y demandaron que cesen los discursos de violencia y descalificaciones del jefe del Ejecutivo Federal a la institución.

Foto: Especial





Trabajadores del PJF se unen al paro laboral en Sonora

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Sonora se unieron al paro nacional de labores por lo que se colocó un aviso en los edificios en los Centros de Justicia y Juzgados Federales.

Personal de base y de confianza se manifestó contra el proyecto legislativo que busca extinguir 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial.

Los agremiados del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal, Sección 39, suspendieron labores este jueves 19 y regresarán a trabajar el próximo martes 24 de octubre.

"Ciudadano entiende, el Poder Judicial te defiende", arengaron manifestantes en los juzgados federales ubicados en el bulevar Luis Encinas y Monteverde.

En la capital del estado hay ocho juzgados de distrito en cuatro sedes, donde existe una base laboral de mil 400 personas. En el estado son alrededor de 2 mil empleados.





Foto: Especial





“¡Mexicano apoya al que te ampara!”, señalan trabajadores en Aguascalientes

Más de 500 trabajadores del Poder Judicial de la Federación de Aguascalientes se unieron al paro nacional con el llamado a la población para que respalde su lucha por los derechos laborales, el respeto a la división de poderes. “¡Mexicano apoya al que te ampara!”.

Los trabajadores sindicalizados se apostaron afuera del Centro de Justicia Federal y realizaron bloqueos parciales en la avenida Aguascalientes Sur (segundo anillo), en ambos sentidos de circulación, lo que generó molestias de automovilistas.

“Sin justicia no hay futuro; los derechos no se conceden, se conquistan; contra todas las arbitrariedades”, “¡Nosotros sí amparamos!”, “Nos negaron el derecho a una casa… Te negaron las vacunas… Te negaron el derecho a la educación… Te negaron la pensión del bienestar… te discriminaron… ¡Nosotros sí amparamos!”, expresaron.

Los manifestantes repudiaron la iniciativa de Morena que pretende eliminar 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, en agravio de los derechos de la base trabajadora.

“Exigimos que sean respetados los derechos de los trabajadores; que se respete la autonomía e independencia judicial prevista en la Constitución. Somos un poder independiente y que no tenemos que estar sometidos a ningún otro”, dijo Nora Castorena Sánchez, secretaria general de la sección Aguascalientes del sindicato de trabajadores del PJF.

Dijo que tampoco pueden permitir los constantes ataques del titular del Poder Ejecutivo federal y de diputados federales que con la aprobación del dictamen para la eliminación de los fideicomisos, afectan de manera directa a los trabajadores.

Yucatán se suma a paro nacional

Unos 600 empleados del Poder Judicial de la Federación en Yucatán se sumaron al paro nacional para protestar por la eliminación de fideicomisos.

A las puertas de esta instancia, ubicada en la calle 45 por 84 en la colonia Petronila, Oswaldo Canto Ancona, secretario general de la sección 37, informó que solo atenderán asuntos de urgencia.

Recalcó que luego de que los diputados aprobarán la desaparición de 13 de 14 fideicomisos se sumarán a estas manifestaciones hasta el próximo 24 de marzo.

"Estás prestaciones están en nuestro contrato de trabajo y, por lo tanto, tenemos derecho a ellas. La afectación es tanto para nosotros, como para las personas, pues esto permite que el Poder Judicial sea efectivo", señaló.

Declaró que al paro se unieron los 600 trabajadores que hay en la entidad, al tiempo que reiteró que los recortes causarán daños en la operación de juzgados y tribunales.

De hecho, advirtió que la disminución de recursos podría generar la desaparición de juzgados y recortes en plazas laborales.





Foto: Especial





Con información de Roberto Aguilar, Yazmín Rodríguez, Juan Carlos Zavala, Amalia Escobar y Xóchitl Álvarez / corresponsales













