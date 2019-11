Parece que medios buscan "generar pánico", dice Enrique Alfaro sobre Culiacán

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que en los medios de comunicación parece haber una intención por “generar pánico” en la ciudadanía por la forma en que se cubren hechos como lo sucedido en Culiacán , Sinaloa, el pasado 17 de octubre.

Durante la entrega de 158 patrullas para 110 municipios del estado, Alfaro Ramírez afirmó que a los medios no les gusta que el Presidente, los gobernadores o los alcaldes les digan que están generando una sensación de que no hay nada por hacer.

“Lo digo como mexicano: a mi no me gusta la manera (en) como se está exhibiendo con un asunto como el que pasó en Sinaloa , yo respeto enormemente al Ejército y yo quiero que haya un Ejército fuerte, con credibilidad, no se vale exponer de esa manera a las instituciones públicas”, dijo.

Opinó que la forma en que la prensa "desprestigia" a las instituciones, traerá consecuencias graves que afectarán a todos.

Lee más noticias sobre el operativo fallido en Culiacán

Además aseguró que la entidad está logrando, poco a poco, abatir los niveles de violencia y de impunidad, pero los medios son incapaces “de expresar la más elemental de las verdades para explicar lo que está pasando”, y lo único a lo que se dedican es a decir que “todo está mal, todo está terrible, no hay nada que hacer”.

Insistió que sus políticas de seguridad no son para dar gusto a los medios, pero han servido para pacificar regiones del estado que antes estaban sumidas en la violencia.

“Vemos corredores que antes estaban sumidos en la violencia, en la región de Autlán o la costa de Jalisco, hoy los vemos con un nivel de paz y de tranquilidad que hacía años no se veía, esa es la realidad, eso es lo que no quieren decir los medios de comunicación, porque ellos prefieren vender periódicos que cuidar la integridad, el futuro, la tranquilidad del Estado”, indicó.

Lee también: “Tengan para que aprendan”, “ya no quiero más desmadre” y “muerden la mano”: las frases de la semana

Apenas el pasado 22 de octubre circuló un video donde integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación repartían despensas a nombre de su líder, Nemesio Oseguera, a los afectados por el paso de tormentas tropicales y huracanes en el municipio de Tomatlán, la región pacificada de la costa de Jalisco que el gobernador presumió.

etp