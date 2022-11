Paquete Económico 2023 solo atiende a familiares y cuates de diputados, acusa Cuauhtémoc Blanco

Cuernavaca.- Luego de que el Congreso de Morelos aprobara un Paquete Económico totalmente distinto al que envió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el Ejecutivo llamó a las y los diputados hablar con la verdad sobre el presupuesto para el siguiente año, porque la distribución de recursos sólo se beneficiaba a unos cuantos municipios encabezados por familiares y amigos.

“Pero hay que decir la verdad, estos sinvergüenzas, porque son unos sinvergüenzas, sólo están apoyando a sus municipios, imagínate que se benefician tres municipios, sus cuates, sus papás, sus familias... beneficiar para elecciones no es bueno”, dijo el gobernador en alusión a los municipios de Cuernavaca, Yautepec y Yecapixtla.

El gobernador convocó a las y los legisladores a sentarse a una mesa de diálogo y trabajar en unidad para el beneficio de los 36 municipios que forman el territorio, de lo contrario advirtió que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el inicio de una controversia constitucional, cuya acción repercutiría en la población.

“O le llegamos a un diálogo o al que le vamos a afectar es a la gente. Los mismos diputados se aprobaron un aumento de casi 100 millones de pesos, es un abuso. A mí no me echen la culpa del veto, fue por estos diputados que están abusando”, dijo el gobernador tras revisar con su gabinete económico el contenido del Paquete Económico aprobado por 15 de los 20 legisladores, tres de ellos de Morena.

Ayer el Poder Ejecutivo realizó observaciones al Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2023, aprobado por el Legislativo, y lo devolvió a las y los legisladores para que realicen un nuevo análisis.

En ese presupuesto, subrayó el gobernador, los legisladores se pusieron de acuerdo para apoyar únicamente a sus correligionarios políticos y dejaron fuera de cualquier aumento a 17 municipios. Uno de ellos es Tetecala de la Reforma, poniente del estado, porque, según el gobernador, el esposo de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Luz Dary Quevedo, tiene una rivalidad con la alcaldesa de ese municipio.

Tampoco dirigieron más recursos a Cuautla inmerso en una crisis de seguridad pública, porque la diputada de Morena, María Paola Cruz, es adversario político del alcalde, también de Morena, Rodrigo Arredondo.

Más adelante a Cuauhtémoc Blanco le salió lo Bravo y prácticamente retó a los legisladores de Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, Agustín Alonso y Julio César Solís Serrano, respectivamente.

“Agustín, y le voy a decir. Que sepa que no le tengo miedo. Tiene aterrorizado Yautepec, yo no le tengo miedo y aquí estoy. No me voy a rajar, ya por ya estuvo bueno que amenace y amenace a diputadas y a la gente. Aquí estoy de frente. Si nos vamos a respetar, vamos a respetarnos”, dijo.

A Solís Serrano le pidió educación porque ayer, durante la comparecencia del fiscal Uriel Carmona y el comisionado estatal de Seguridad llamó “perros” a los colaboradores del comisionado, además profirió amenazas contra la Secretaría de Administración, presente en la comparecencia.

“Me hubiera encantado estar ahí para decirle que su esposa (de Solís Serrano) fue beneficiada con una pensión dorada. Totalmente desagradable los diputados, así como el mismo de Yautepec, Agustín (Alonso), y le voy a decir. Que sepa que no le tengo miedo”, expresó el gobernador.



