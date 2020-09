PAN y PRI estallan contra Morena por no defender recursos para Sonora en el PEF 2021

Hermosillo.- Luego de que la gobernadora Claudia Pavlovich hiciera público que el proyecto del Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2021 sólo prevé una obra para Sonora, los dirigentes del PAN y del PRI en el estado estallaron en comentarios contra los representantes populares de Morena.

Ernesto Munro Palacio, presidente del PAN Sonora, señaló que, así como ha venido sucediendo los dos anteriores ejercicios presupuestales, las y los sonorenses serán nuevamente los grandes perdedores en la asignación del presupuesto federal de aprobarse en el PEF en los términos enviados por el presidente.

Munro Palacio puntualizó que el proyecto de Presupuesto Federal 2021 es francamente raquítico y desesperante, “Se considera sólo una obra para Sonora, que es la modernización de la carretera Agua Prieta-Bavispe, por 379 millones de pesos, nos sorprende también que no hay rastro del Fortaseg, lo que indica que los municipios no dispondrán de recursos para fortalecer su seguridad pública, definitivamente el gobierno federal no tiene el compromiso para resolver el problema de inseguridad que se vive en el país, en otras palabras, al presidente le vale los muertos y la seguridad de las y los mexicanos”.

Lee también: Extraña a gobernadora Pavlovich que a Sonora sólo se le incluya una obra en el PEF 2021

El dirigente del PAN Sonora, hizo un enérgico llamado a las diputadas y diputados federales para defender a Sonora y las y los sonorenses, especialmente las y los legisladores de Morena, quienes tienen la posibilidad de modificar el paquete económico gestionando recursos para Sonora y sus municipios.

“Demuestren su verdadero compromiso con Sonora en su tercer y último paquete fiscal que les toca aprobar, no sigan guardando silencio complaciente mientras el presidente López Obrador sigue cerrando la llave del presupuesto para Sonora”, recalcó.

Una burla: PRI

Como una burla calificó Ernesto De Lucas Hopkins la propuesta de Presupuesto de Egresos 2021 presentada por el Poder Ejecutivo Federal, al considerarse la realización de solo una obra de infraestructura para Sonora en el próximo año.

“Es momento de levantar la voz ante tantos agravios y promesas incumplidas por parte del gobierno de Morena hacia los sonorenses. Ya va siendo hora de que tanto autoridades estatales como municipales defiendan los intereses de los ciudadanos, quienes al final de cuentas lo menos que esperan es que los representen ante un Gobierno Federal indolente y que de nueva cuenta recorta con una disminución del 6.7% el gasto programable para Sonora”, manifestó Ernesto De Lucas.

Ante ese difícil escenario, De Lucas agregó que esto es una prueba más del nulo interés, por parte del Gobierno Federal, en por apoyar a Sonora, situación que ya se hizo costumbre y que solo es un refrito de lo que sucedió tanto en el año 2019 como en el 2020. “¿Dónde están los diputados federales electos por Sonora defendiendo ó gestionando recursos para que a los sonorenses les vaya mejor?, ¿Dónde están los presidentes municipales exigiendo y haciendo presión ante tanto atropello? ¿Para ello solicitaron en campaña el voto masivo? ¿Para agachar la cabeza y solapar en silencio estos abusos?”, señaló el presidente del PRI Sonora.

En ese sentido, cuestionó también la relevancia que tiene en los hechos las nueve visitas realizadas por el Presidente de la República a Sonora, lo que evidencia que no existen los apoyos, los recursos, las obras de infraestructura para generar más empleos, no son del interés del Gobierno Federal que encabeza el Partido Morena.

Es hora de hacer un solo bloque opositor, mismo que presione en la Cámara de Diputados, para que a Sonora se le envíe un presupuesto acorde a sus necesidades, y no uno que solo representa una burla y una total ofensa para los 72 municipios de nuestra entidad, sentenció el dirigente del Revolucionario Institucional, Ernesto de Lucas.

afcl