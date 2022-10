Culiacán, Sin.- En estos momentos de tanto dolor y desacierto nos hace mucha falta la figura del fallecido Manuel de Jesús “Maquío” Clouthier del Rincón, un político valiente, con mucha claridad y entregado a las causas sociales, afirmó la secretaría general del Partido Acción Nacional (PAN), Cecilia Patrón Laviada.



Durante una gira por Sinaloa, Patrón Laviada expuso que el PAN se abrió a la sociedad para escuchar todas las voces con sus planteamientos, dudas y cuestionamientos, y en ese marco, el hijo de “Maquío”, Manuel Clouthier Carrillo, en forma reciente expuso en la sede del PAN una conferencia en la que fue muy crítico.

En su exposición, Cecilia Patrón externó que Acción Nacional quedó como una real oposición en el ámbito nacional y no se quebró en la reciente votación para mantener al Ejército en las calles hasta 2028, criterios que no comparten porque no perciben una estrategia real para enfrentar la ola de violencia en el país.

La secretaria general de Acción Nacional puntualizó que se valora el trabajo desarrollado por el Ejército en materia de seguridad, actividad en la que han arriesgado sus vidas, pero lo que se requiere es fortalecer a las corporaciones policías municipales y estatales, con agentes más profesionales, evaluados y con ingresos salariales más atractivos.

Subrayó que su partido no está solo sentado en la crítica, sino que plantea y ejerce soluciones, como se puede apreciar en Yucatán, donde los agentes tienen segura la educación gratuita de sus hijos y gozan de créditos hipotecarios con el Infonavit, en los que el estado se convierte en su aval.

