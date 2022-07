Padres se inconforman por falta de organización en jornada de vacunación en BCS

Al concluir la jornada de vacunación a niños de 5 y 11 años de edad en La Paz, Baja California Sur, tras la aplicación de 12 mil vacunas, crecieron inconformidades entre padres de familia, quienes acusaron desinformación y fallas en la organización.

Padres de familia narraron a EL UNIVERSAL que consideraron fallas en la comunicación debido a que en un principio habían informado de la delegación de Programas Federales que no era necesario sacar cita, sino solo con el registro, y posteriormente cambiaron la instrucción.

Rebeca Manríquez, en La Paz, refirió que estuvo intentando desde el primer día lograr una cita para su hijo que finalmente no lo consiguió y tampoco recibió correo ni mensaje de confirmación tras el registro.

“Nunca recibí respuesta ni nada y en las oficinas no me saben decir qué pasará con los que no alcanzamos”, expresó.

Como ella, decenas de padres, incluso en redes sociales reprocharon a las autoridades responsables que hubiera un “cruce de información”.

“Primero dijeron que solo con el registro, después que con cita”, expresó Florencia Jordán.



Decenas acuden sin cita

Otros padres mostraron inconformidad incluso porque decenas de ellos acudieron sin cita y aunque debieron esperar 30 o 40 minutos con una temperatura superior a los 38 grados, finalmente vacunaron a sus pequeños.

Otros más de última hora se enteraron de que seguían vacunando sin cita en el Hospital Naval y acudieron de inmediato a ello, pero criticaron igualmente las fallas en la comunicación.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Programas para el Bienestar, declaró que la jornada fue exitosa –afirmó– pues se aplicaron 12 mil vacunas en esta primera etapa.

“La demanda fue muy alta y exitosa por lo que el primer día de registro de citas se agotaron los espacios, incluso cuando informamos que ya se habían agotado, la gente acudió a los puntos de vacunación y teníamos alrededor de 2 mil vacunas adicionales y las utilizamos”, manifestó.

Ante los cuestionamientos de que se agotaron las vacunas, refirió que muy probablemente la próxima semana se abrirán nuevas fechas, pues se prevé arriben más, aunque se definirán las comunidades donde se aplicarán, según el número que les confirmen.

