Otro bonillazo, ahora el góber amenaza a alcaldesa

Nos platican que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez (Morena), volvió a las andadas —o mejor dicho, a los bonillazos— y esta vez se lanzó contra la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams (Morena), luego de que ella lo denunciara públicamente por enviar al secretario de Gobierno del estado a amenazarla. Fue en una transmisión de Facebook, nos dicen, donde don Jaime apenas mencionó las intimidaciones, señalando que “cuando les piden trabajar lo toman como amenaza”, pero, en cambio, enfatizó en un discurso plagado de frases machistas como “nada de que porque me la paso en el salón de belleza dándome manicure no atiendes a la ciudadanía”. Sin embargo, nos dicen, las cosas no quedaron ahí y ante esta reacción, doña Zulema adelantó que el próximo lunes interpondrá una denuncia ante la FGR por las amenazas que, asegura, sufrió, porque su Cabildo fue el único en votar en contra de la iniciativa que pretendía disminuir el próximo periodo de gobierno a tres años.

El mercado negro... ¿del Covid-19?

En Sinaloa, nos revelan, desde diversos frentes se han respaldado para evidenciar un daño colateral de la crisis por el Covid-19: el abuso en los elevados costos de algunos medicamentos utilizados en tratamientos de enfermedades muy específicas, que han generado un mercado negro de fármacos, ante el que la Secretaría de Salud y la Procuraduría Federal del Consumidor no intervienen. Pero eso no es todo, nos señalan, pues según han ejemplificado la coordinadora de los gobernadores tradicionales indígenas en Ahome, Reynalda Leyva, y el presidente del Partido Político Sinaloense, Héctor Melesio Cuén, medicamentos que antes de la pandemia costaban de 300 a 500 pesos la caja, ahora sólo se consiguen en forma limitada hasta por mil 500, o un antiinflamatorio que antes valía 13 mil pesos, ahora, con muchos problemas, se puede obtener por 65 mil. ¡Qué tal!

De confusión, elecciones y aprovechados

En Hidalgo, nos comentan, los diputados locales salieron al paso ante una convocatoria “patito” que circuló en redes sociales para elegir los 84 concejos municipales, que se prevé puedan hacerse cargo de la administración municipal ante el atraso en las elecciones de este año por la pandemia. El tema, nos señalan, es que aunque el presidente de la Comisión de Gobernación, el diputado Luis Espinosa, salió a declarar que no hay tal convocatoria y apenas se trabaja en una ruta para la designación, en el avispero político hubo quien no dudó en sacar provecho de la confusión y en cuestión de horas puso manos a la obra para desconcertar más a la ciudadanía. A río revuelto, ganancia de pescadores o, mejor dicho, de votos, nos indican.

Acusan de violencia a edil y él se hace la “vístima”

Nos dicen que el alcalde emecista de Zapotlanejo, Jalisco, Héctor Álvarez, otra vez está envuelto en polémica por no entender qué es la violencia machista y por razón de género, una vez que la regidora Refugio Camarena (PRI) lo acusara de emitir varios comentarios despectivos en su contra, pero don Héctor, en lugar de disculparse, argumentara que la víctima de violencia de género fue él. Grave el tema, nos señalan, pues mientras hay quienes respaldan y defienden a la regidora, otros, como la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de Jalisco, hacen como las avestruces.