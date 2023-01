Omar falleció luego de que un portón le cayera encima en Pachuca; sus padres piden justicia

Pachuca.- A casi dos meses de que Omar Gutiérrez perdiera la vida luego de que un portón del parque “David Ben Gurión” en Pachuca le cayera encima, sus padres acusan que además de la negligencia en que incurrieron sus jefes, las autoridades no le han hecho justicia.

Han pasado ya dos meses de tocar puertas y exigir castigo por la muerte de Omar y hay días en que sus padres, Guadalupe Rapeta y Manuel Gutiérrez, sienten que ya no pueden más.

Cuentan que hace algunos años llegaron a Hidalgo provenientes de la Ciudad de México, aquí les dieron una vivienda de interés social entonces la familia decidió mudarse. Omar había dejado sus estudios de preparatoria para trabajar en la Operadora de Eventos, que pertenece a la Secretaría de Turismo.

Durante medio año, laboró en esa dependencia y se encontraba en el área de seguridad del parque. El 25 de noviembre salió de su domicilio como de costumbre a trabajar, días antes un camión había tirado la reja y cuidaban que la puerta no cayera sobre alguna persona, pero además ese día acudirían a repararla.

Lee también: Leona escapa de su dueño y ataca a mujer en Aguascalientes

El portón había sido recién arreglado cuando cayó

Minutos después de que el portón había sido arreglado, este cayó encima de Omar lo que le ocasionó heridas de gravedad. Manuel, su padre, dice que se encontraba cerca del lugar y al recibir una llamada telefónica acudió de inmediato.

Todavía alcanzó a encontrarlo en el suelo donde ya paramédicos lo atendían y se preparaban para trasladarlo al hospital. Durante nueve días, el joven estuvo internado pero perdió la vida el 4 de diciembre.

Desde entonces han buscado que se haga justicia y se dé una indemnización, a la cual la operadora se niega. Dicen que no tiene derecho a nada porque él firmaba contrato cada mes, aunque el contrato todavía estaba vigente.

Manuel cuenta que interpusieron una denuncia ante la Procuraduría de Justicia donde solo les dicen que sigue el proceso. En tanto que en la operadora, el director general Marco Antonio Aranzai así como el encargado del auditorio Gota de Plata que se encuentra en el parque y jefe inmediato de Omar, Noe Valtierra, se niegan a recibirlos.

Lee también: Cipriano y Daniel murieron intoxicados dentro de tanque de almacenamiento de diésel en Culiacán

El fin de semana que acudió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Pachuca al mismo lugar donde murió Omar, dice que intentaron acercarse a él, pero sólo pudieron entregar unos documentos a un licenciado identificado como Miguel Moreno quien supuestamente atendería su caso.

Lamenta que el funcionario le compartió un número de teléfono que al marcar no existe.

“Me engañaron. Omar tenía muchos planes, retomar sus estudios de preparatoria y acudir a la universidad para ser ingeniero en sistemas, tenía una novia y la vida por delante, pero todo eso no sucedió, porque sus jefes contrataron una persona que no estaba capacitada para reparar la reja”.

Hoy son ya casi dos meses de esos hechos y que dejó una familia destrozada. Lupita su madre ha recaído en su enfermedad de diabetes e hipertensión, el hermano pequeño de Omar no entiende porque ya no está y para Manuel, su padre, la vida ya no es la misma sin un hijo y sin ningún responsable de lo que pasó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl/cls