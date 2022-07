Obispo convoca a no callar ante la violencia

Chilpancingo.— El obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Jesús González Hernández, pidió no quedarse callados ante los hechos de violencia que se padecen en el país.

“A mí me han dicho familiares de desaparecidos: ‘Obispo, no puedo denunciar, ni pedir justicia, porque a mí también me va a pasar lo mismo’. Así que los que podemos hablar, debemos hablar, no podemos quedarnos callados”, afirmó González Hernández durante la misa en el zócalo de Chilpancingo.

Antes de la misa, unas 100 personas realizaron una marcha de la alameda al zócalo, donde la principal exigencia fue la paz.

En su homilía, González aseguró que en Guerrero y México hay “muchísimos asesinatos y la sociedad no puede quedarse de brazos cruzados”, y abundó que existe mucho rencor y tristeza por todo el proceso de violencia que se vive en el país, por lo que llamó a la reconciliación.

El obispo llamó a todos los actores, políticos, empresarios, religiosos y gobernantes para trabajar en mejorar las condiciones de la población, y a los que ostentan el poder a no abusar de los pobres, de los que menos tienen.

“Los guerrerenses son resistentes. Llevo tres meses, pero he visto que la gente es buena, trabajadora, pero acá mucha gente está sobreviviendo, la gente es aguantadora, ¿cuánto tiempo va aguantar? Ya no queremos más sangre, más muertes”, expresó.

Señaló que una de las salidas es la reeducación de la sociedad y de los niños.

“Debemos cambiar a la sociedad, a los niños, sobre todo, educarlos de otra manera, ahora no confiamos en nadie. Apenas habla del buen samaritano que se detiene a ayudar, pero a veces ni el obispo se detiene, porque no se sabe si de verdad es una víctima o maleante”, lamentó.

Al final de la misa, en entrevista con reporteros, el obispo refirió sobre el ataque armado contra el sacerdote Felipe Vélez Jiménez la tarde del jueves en Chilapa, que se encuentra delicado de salud y que fue trasladado a un hospital de Cuernavaca, Morelos, donde están esperando que lo intervengan quirúrgicamente.

Afirmó que hasta el momento ninguna autoridad le ha informado sobre el móvil del ataque.