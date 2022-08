Nunca pensé en ser presidente municipal o gobernador: Cuauhtémoc Blanco

Cuernavaca.- El gobernador Cuauhtémoc Blanco confió a jóvenes que asistieron a la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2022, que nunca pensó ser presidente municipal ni gobernador, pero Dios lo puso en ese camino para ayudar.

“Yo les digo a los jóvenes hoy por hoy no se rindan, luchen, trácense metas; esfuércense, disciplina y preparación y cuando lleguen al éxito sean las mismas personas con humildad ante todo”, expresó el gobernador durante la ceremonia de premiación.

En el Centro Cultural Teopanzolco el mandatario morelense recordó sus inicios como futbolista y comentó que cuando tenía 15 años de edad fue a buscar oportunidad como delantero, pero el entrenador le dijo que solo había espacio para defensa.

Aunque en ese momento no pasó la prueba fue perseverante y aprovechó la segunda oportunidad hasta que se convirtió en un futbolista profesional.



“Le dije al entrenador ‘profe dame la oportunidad de ser delantero’ y no me la dio y me fui llorando a mi casa cuando tenía 15 años desde el metro hasta Azcapotzalco donde vivía, después llegó otra oportunidad y aproveché”.

En el marco de la entrega de reconocimientos a mujeres y hombres que han destacado con aportaciones a la sociedad morelense, Blanco Bravo dijo a los jóvenes que deben apoyarse y quererse porque es lo que hace falta.

Lejos de apoyarse mutuamente -abundó- entre nosotros mismos nos tiramos.

“Échenle ganas, trácense metas y luchen por sus objetivos lo que ustedes quieran ser háganlo y vuelvo a repetir si yo llegué ustedes también pueden”, reiteró Cuauhtémoc Blanco.

afcl