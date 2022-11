Nuevo León ha generado 103 mil empleos en 2022: Samuel García

Monterrey.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, estimó que este año se generarán entre 115 mil y 120 mil nuevos empleos formales, un récord muy por encima de las 85 mil plazas laborales que se generaron el año anterior, pues hasta mediados del presente mes ya van 103 mil empleos creados en la entidad.

“Somos el motor económico de México y tenemos todos los indicadores que nos dan esa solidez”, y agregó que además “somos también primer lugar en inversión extranjera” ya que está llegando una ola de inversiones de Asia, de toda Europa y de Canadá, al grado que “ya llevamos 45 por ciento más inversión que en años anteriores, y están apalabrados con contratos de promesa de inversión alrededor de 90 proyectos más”.

Recalcó que “para que vean qué tan fregón es Nuevo León, uno de cada cinco dólares que ingresan a México viene al estado”, que representa el cuatro por ciento de la población y tres por ciento del territorio “el 25 por ciento de los dólares y la lana se está invirtiendo en Nuevo León”.

Asimismo, dijo que este año se están exportando 48 mil millones de dólares, una cuarta parte más que en 2021 y estas cifras seguirán aumentando porque “somos un caldo de cultivo”, para los negocios, situación que se fortalecerá estamos a dos horas de Texas, vienen nuevas carreteras, líneas del metro y programas sociales para darle piso parejo a la población.

En el marco del 10° aniversario de INCmty, expuso el mandatario estatal, “pero no vengo a presumir Nuevo León ni mi informe de Gobierno”, sino a presentar Peak NL, un proyecto muy ambicioso ideado por Iván Rivas, secretario estatal de Economía, para que el estado sea también primer lugar en emprendimiento, “ya no me gusta decir que vamos a ser el Silicon Valley de México, sino la ciudad más emprendedora y conectada porque, tenemos el talento y a emprendedores dispuestos a ser la mejor región de América Latina”.

Explicó que Peak NL es una iniciativa para impulsar startups y el emprendimiento digital, misma que ya tiene su página, que va a estar representada por las mejores plataformas internacionales “y estamos buscando las nuevas ciencias y lo que está de moda en el mundo: automatización, digitalización, inteligencia artificial y que todo vaya a un mundo sustentable, conectado y facilitador”.

Por otra parte, durante participación en el evento Alacero SUMMIT 2022, el gobernador señaló que, en el auge del sector siderúrgico de América Latina, Nuevo León es parte fundamental, ya que del millón 300 mil empleos que genera en la región, la mitad se generan en México y una gran parte en Nuevo León.

Agregó que existe una alianza de este sector con Nuevo León, como se comprueba con su participación para resolver la crisis del agua, ya que estas industrias participan en la producción de tubería para el acueducto El Cuchillo II, un proyecto realizado de manera conjunta con el gobierno federal, que traerá cinco metros cúbicos por segundo a la zona metropolitana, para garantizar el suministro para los próximos doce años, entre otros proyectos.



afcl