"Nuestra Fuerza Civil es por mucho la mejor policía de México": responde Samuel García a Adán Augusto López

"Nuestra Fuerza Civil es por mucho la mejor policía de México, por eso en Nuevo León nos sentimos profundamente agradecidos y orgullosos de todos ellos y ellas, que todos los días ponen en riesgo su vida para cuidar de nosotros y proteger a nuestras familias", respondió el gobernador Samuel García al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien señaló que hay 240 municipios que actualmente o no tienen policía o entregaron la policía municipal a la delincuencia organizada.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mencionó que actualmente la Fuerza Civil es una policía de élite, “la mejor preparada de México, la mejor armada y la que tiene mejores prestaciones, que está combatiendo el crimen organizado de frente y sin miedo”.

Señaló que los elementos no han parado de proteger las fronteras para mantener blindado al estado.

“Fuerza Civil se está enfrentando a los criminales y los está poniendo tras las rejas; Fuerza Civil nos está defendiendo.

“Por todo eso, gracias a todas y todos los elementos de Fuerza Civil, Nuevo León los tiene en el corazón”, concluyó el mandatario.

Nuestra Fuerza Civil es por mucho la mejor policía de México, por eso en Nuevo León nos sentimos profundamente agradecidos y orgullosos de todos ellos y ellas, que todos los días ponen en riesgo su vida para cuidar de nosotros y proteger a nuestras familias. — Samuel García (@samuel_garcias) October 18, 2022

Adan Augusto dijo que algunos estados eran el "paraíso de la incidencia delictiva”

García Sepúlveda respondió así a lo dicho por López Hernández este lunes luego de que fuera cuestionado sobre qué es lo primero que se le viene a la mente al escuchar que en México hay “baños de sangre”.

El Secretario de Gobernación señaló que los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán se han convertido en el “paraíso de la incidencia delictiva”.

Asimismo, expuso que hay 240 municipios que actualmente o no tienen policía o entregaron la policía municipal a la delincuencia organizada.

“Mire, por respeto a los municipios, pero, sobre todo, porque retomar las tareas de seguridad pública es parte de una estrategia –válgase la redundancia– de seguridad, no puedo decirle ni siquiera en qué estados, pero ha trascendido ahí en qué estados no hay; pero sí le digo que cuando menos hay 240 municipios en el país que no tienen hoy una fuerza de seguridad pública municipal”, comentó.

Con información de Alberto Morales

Lee también: Entregan a su familia los restos de la senderista Rocío Aguilar, extraviada en la sierra de NL

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl