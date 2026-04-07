León, Gto.- Noemí Álvarez, “Mimí" o "La Gorda”, es hija, hermana, tía, madrina, nieta, prima, sobrina, amiga”, y es buscada por sus seres queridos desde el 1 de abril de 2026, cuando salió de su casa hacia su trabajo, en la colonia Arbide de la ciudad de León.

Sus familiares salieron a las calles con fichas de búsqueda y acudieron a la Fiscalía General del Estado a denunciar la desaparición, además compartieron diversas fotografías de la joven.

Las autoridades del estado activaron las alertas Alba y Ámbar que citan la desaparición de Noemí del Carmen Álvarez Martínez, de 32 años de edad.

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Alerta Alba de Noemí del Carmen Álvarez Martínez. | Foto: Especiales,

Noemí se desempeña como cuidadora de una persona adulta mayor en un domicilio de la colonia Arbide. La última vez que se supo de su paradero fue el primer día de abril, cuando acudió a cobrar una pensión. En esa fecha fue captada por una cámara de vigilancia del C4 en esa colonia.

“Quienes la queremos y estimamos estamos muy preocupados por ella, desapareció sin dejar rastro alguno aparentemente”, posteó María Guadalupe Álvarez Martínez, en redes sociales.

Expuso que la fiscalía inició una carpeta de investigación; ha checado, interrogado y visitado donde se le vio por última vez.

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Compartió que la familia ha pegado carteles, orado, compartiendo una y otra vez su ficha de búsqueda.

“Es frustrante y desesperante no saber nada de ella, entre más días pasan, el sufrimiento crece, pero en especial para sus padres, queremos que regrese a casa”.

Pidió ayuda y oraciones por Noemí; agradeció los mensajes de apoyo y fortaleza que ayudan a la familia a tener fe y esperanza.

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JACL/cr