Más Información

Desapariciones en México; los escenarios que se abren si el tema llega a la Asamblea de la ONU

Desapariciones en México; los escenarios que se abren si el tema llega a la Asamblea de la ONU

Tras 13 días atrapado, localizan con vida a segundo trabajador de mina Santa Fe en Sinaloa; continúan trabajos de rescate

Tras 13 días atrapado, localizan con vida a segundo trabajador de mina Santa Fe en Sinaloa; continúan trabajos de rescate

Aumenta a 8 los fallecidos por suero vitaminado: Secretaría de Salud Sonora; mantienen operativo de búsqueda de presunto doctor responsable

Aumenta a 8 los fallecidos por suero vitaminado: Secretaría de Salud Sonora; mantienen operativo de búsqueda de presunto doctor responsable

EU e Irán acuerdan cese el fuego de dos semanas; Teherán reabrirá el estrecho de Ormuz

EU e Irán acuerdan cese el fuego de dos semanas; Teherán reabrirá el estrecho de Ormuz

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

Empleada de Pemex, la anfitriona del fiestón de XV años; paga casas, terrenos y BMW al contado

PT reitera respaldo a plan B de Sheinbaum; descarta riesgo a democracia por bajar sueldos al INE

PT reitera respaldo a plan B de Sheinbaum; descarta riesgo a democracia por bajar sueldos al INE

León, Gto.- Noemí Álvarez, “Mimí" o "La Gorda”, es hija, hermana, tía, madrina, nieta, prima, sobrina, amiga”, y es buscada por sus seres queridos desde el 1 de abril de 2026, cuando salió de su casa hacia su trabajo, en la de la ciudad de .

Sus familiares salieron a las calles con fichas de búsqueda y acudieron a la a denunciar la , además compartieron diversas fotografías de la joven.

Las autoridades del estado activaron las alertas Alba y Ámbar que citan la desaparición de Noemí del Carmen Álvarez Martínez, de 32 años de edad.

Lee también

Alerta Alba de Noemí del Carmen Álvarez Martínez. | Foto: Especiales,
Alerta Alba de Noemí del Carmen Álvarez Martínez. | Foto: Especiales,

Noemí se desempeña como cuidadora de una persona adulta mayor en un domicilio de la colonia Arbide. La última vez que se supo de su paradero fue el primer día de abril, cuando acudió a cobrar una pensión. En esa fecha fue captada por una cámara de vigilancia del C4 en esa colonia.

“Quienes la queremos y estimamos estamos muy preocupados por ella, desapareció sin dejar rastro alguno aparentemente”, posteó María Guadalupe Álvarez Martínez, en redes sociales.

Expuso que la fiscalía inició una carpeta de investigación; ha checado, interrogado y visitado donde se le vio por última vez.

Lee también

Compartió que la familia ha pegado carteles, orado, compartiendo una y otra vez su ficha de búsqueda.

“Es frustrante y desesperante no saber nada de ella, entre más días pasan, el sufrimiento crece, pero en especial para sus padres, queremos que regrese a casa”.

Pidió ayuda y oraciones por Noemí; agradeció los mensajes de apoyo y fortaleza que ayudan a la familia a tener fe y esperanza.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]