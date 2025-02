Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que la seguridad “no se debe politizar”, tras la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto el PAN gobernando en Guanajuato con un modelo de desarrollo que fracasó y esta entidad que tiene años con el primer lugar de homicidios.

“El tema de la politización de la seguridad es un tema que no tenemos que generar, aquí la seguridad nos corresponde a todos, estamos trabajando todos los días”.

García Muñoz Ledo afirmó que ella no se ha dedicado a repartir culpas, sino a trabajar dando resultados.

Lee también Sentencian a 50 años de prisión a feminicida de Milagros Monserrat en Guanajuato; la apuñaló en 2023 “por ser mujer”

“Aquí no podemos señalar, porque el dedo con el que señalamos es el que nos acusa a nosotros mismos. Hay que trabajar en equipo”, dijo.

Enfatizó que en esta entidad están trabajando fuerte en busca de incidir en los dos temas que generan más violencia: el narcomenudeo y el robo de combustible.

“Basta ver las desviaciones volumétricas que tiene Pemex para darse cuenta de que aquí no podemos señalar porque el dedo con el que señalamos es con el que se nos acusa a nosotros mismos”, acotó.

“Hay que trabajar en equipo, en mí, se lo digo a la gente de Guanajuato, tienen una gobernadora que ustedes han visto, yo no he repartido culpas, no he señalado a nadie, nos hemos dedicado a trabajar y hemos dado resultados”, aseveró.

Lee también Madre de Ana Carolina pide no especular sobre muerte de su hija en Nuevo León; fue hallada sin signos de violencia en Cerro de las Mitras

La gobernadora destacó que Guanajuato es un estado con una economía diversificada y exitosa.

“Hemos tenido un modelo de desarrollo que ha sido exitoso, yo lo decía hace un momento, somos la quinta economía, somos una potencia agroindustrial, tenemos una economía diversificada, somos líderes en innovación y tecnología”, dijo.

Gobierno del Estado apoya al campo y a los jóvenes, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL