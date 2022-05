"No quiero llegar a dos meses sin encontrar a Yolanda", dice padre de joven desaparecida en NL

Monterrey, NL.- A 37 días de la desaparición de Yolanda Martínez Cadena, su padre, José Gerardo Martínez Bautista, sostuvo una reunión durante tres horas con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y aunque admitió que no se le informó de algo relevante, se acordaron nuevos operativos de búsqueda que se llevarán a cabo en colonias de los municipios de Guadalupe y Juárez, que se localizan en las faldas del Cerro de la Silla.

Martínez Bautista rechazó que su hija haya huido voluntariamente y sin comunicar su decisión o destino, pues reiteró que tenía mucha comunicación con ella, había pendiente la fiesta de su hija que cumplió cuatro años el 29 de abril, y andaba buscando otro trabajo, porque dejó el que tenía a fin de que su actividad laboral le permitiera cuidar a su niña.

“El gobernador piensa que su hija se salió voluntariamente de casa (por el acoso de un tío, hermano de su mamá), ¿qué piensa usted?

Bueno, señaló don Gerardo, “es cuestión de que le pregunten al gobernador. Si lo está diciendo es porque ya sacó algó de ahí (de la carpeta de investigación) que se le hace sospechoso, si él lo dice: yo no soy autoridad para deslindar, pero es lo que él percibe”.

- Pero usted cree que se fue voluntariamente de la casa?

- No, porque tenemos mucha comunicación y había pendientes con su niña, porque había pendiente una fiesta (iba a cumplir cuatro años el 29 de abril), y andaba buscando trabajo porque el que tenía lo había abandonado por cuestión de horarios, que no se acomodaban a los cuidados de su niña.

“Entonces por eso yo desmiento rotundamente (que se fue voluntariamente) si lo dice la Fiscalía o quien lo diga, pienso que no se fue por su voluntad propia; pero bueno, pues a lo mejor sí”, matizó Martínez Bautista.

Recalcó, “pues a mi lo que me interesa, a fin de cuentas es que aparezca mi hija, sin importar la forma en que haya desaparecido, porque lo que estoy esperando es recibirla en mi casa con los brazos abiertos”.

Cuestionado sobre lo que diría a su hija, para que regrese, si fuera el caso que huyó por temor al tío que supuestamente la acosaba o por alguna otra circunstancia, señaló: “Sii Yolanda nos está escuchando y si de alguna manera se está escondiendo por no causarme a mí alguna vergüenza, adelante, yo soy de mente abierta y sabré tratar el caso y pues aquí lo que importa es que salga ella, y si hay alguna denuncia de algo por desaparición o lo que sea, pues serán las autoridades las que informen y que lleven a cabo la investigación y que actúen como se debe actuar”.



Sobre lo que dijo el gobernador Samuel García, que Yolanda pudo huir porque había acoso por parte de un tío, hermano de la mamá, que en estado de ebriedad se metía al cuarto de Yolanda, comentó, “bueno, así lo indica la carpeta de investigación, pero esa información se las daría apenas el señor gobernador, porque él fue el que sacó esa información de la carpeta, pues llegó a un punto en que está involucrado el tío”.

Y ese tío, agregó, “no está arrestado ni nada, sólo está investigado, igual que Eduardo, la ex pareja sentimental” de Yolanda. “Pero eso a nosotros no nos arroja mucho”, para localizar a la joven de 26 años de edad, desaparecida el 31 de marzo.

Afirmó que desconocía si su hija sufría violencia o acoso por parte de un hermano de su mamá, “porque yo no viví con ellos, y tengo mucho tiempo de no convivir con la familia por parte de su mamá, entonces lo que estoy esperando es que salga mi hija, para que se tomen las acciones que se tengan que tomar, si hay que hacer alguna denuncia contra algún familiar o alguna otra persona, no voy a parar tampoco en eso”.

Pero lo que más me interesa y que se planeó hoy en la prolongada reunión en la Fiscalía, señaló don Gerardo, son los recorridos que se tienen qué hacer en el rastreo de zonas y el equipo que los está apoyando de las diversas corporaciones. Yo lo que estoy agregando ahí es que se van a conseguir uno o dos drones que están ofreciendo y que si hay algún personal que los sepa manejar, pues adelante”.

Dijo que de algún modo le dio un plazo al personal de la Fiscalía para que resuelvan el caso de su hija, “porque ya no podemos dejar pasar más tiempo, ya son 37 días, de alguna manera yo empecé mi búsqueda solo, ahora ya con el apoyo creo que se acortan los tiempos para peinar las zonas donde es necesario”.

Admitió que durante la cita, no le informaron nada relevante hasta el momento. “pero cualquier cosa nos puede llevar a algo y no vamos a descartar ningún punto, ninguna zona y tiene que resultar porque así fue estratégicamente planeado y nos tiene que dar resultados”.

En el encuentro de tres horas, afirmó, se vieron nuestras estrategias de búsqueda. “Ya me urge que salga mi hija, no quiero que pasen dos meses, aunque sea un día antes de dos meses, pero que la encontremos”. Y en esas tareas, señaló, “ojalá encontremos a otras personas desaparecidas”.

La búsqueda comprenderá una zona de quintas en las colonias Jardines de la Silla en el municipio de Juárez, y más arriba de la colonia Tierra Propia, en Ciudad Guadalupe, ambas colonias ubicadas en las faldas del Cerro de la Silla.

