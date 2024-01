La estrategia política de Movimiento Ciudadano a nivel nacional es cada vez más inexplicable para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que sostiene su postura de no participar en un proyecto que no entiende.

“Simplemente hay cosas que no entiendo, a lo mejor es porque soy de otra época, yo hago política distinta, no tengo TikTok, o si lo tengo, no lo uso yo, no creo en la política del TikTok, no bailo, no creo en esas cosas; por lo mismo acepto que tal vez yo estoy fuera de la actualidad”, señaló cuando se le preguntó sobre una eventual candidatura de Dante Delgado a la presidencia de la república.

El mandatario de Jalisco, quien ha criticado la forma en la que la dirigencia nacional de MC conduce la estrategia electoral de 2024, dijo que para él la política es algo serio, por lo que todo lo que ahora ve en el partido naranja le resulta ajeno.

“A lo mejor yo soy el que estoy equivocado, pero seguiré haciendo política como yo la entiendo; cuando un proyecto político queda maniatado o condicionado por quienes entienden la política como un show, como pura mercadotecnia, como pura banalidad, pues terminan desvirtuando a la política”, refirió.

A pesar de ello, opinó que Movimiento Ciudadano aún puede tomar decisiones correctas y en su momento emitirá una posición al respecto, pues aseguró que las determinaciones que se tomen a nivel nacional tendrán un impacto en el proyecto político que él encabezó en Jalisco cuando decidió unirse a ese partido.

“Yo me incorporé a un proyecto que planteaba una idea de transformación con una base ideológica y programática clara, de eso fui parte, hasta ahí, de lo demás simplemente no me nace ser parte”, afirmó.

