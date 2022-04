Nayeli Alfaro: analizan si restos encontrados son de exfisicoculturista desaparecida en SLP

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que está a la espera de los resultados científicos de ADN, luego de la localización de restos de un cuerpo sin vida el pasado viernes 1 de abril de 2022, en la localidad de Santa Rita, San Luis Potosí y determinar su corresponde o no a Nayeli Alfaro Silva, exfisicoculturista reportada como desaparecida desde el 1 de abril.

La dependencia informó que no bajarpa la ficha de búsqueda en tanto no se cuente con la certeza completa de que ha sido localizada.

"Las fichas de búsqueda se publican y se bajan de sitios oficiales de la Fiscalía, cuando un Ministerio Público lo requiere. La ficha fue divulgada desde el pasado 25 de marzo de 2022 y se ha mantenido activa desde ese entonces".



La FGE está a la espera de los resultados científicos de ADN, luego de la localización de restos de un cuerpo sin vida el pasado viernes 1 de abril de 2022, en la localidad de Santa Rita, San Luis Potosí, para determinar su identidad.

A la familia de Nayeli se le recabaron muestras genéticas para hacer las comparativas respectivas, y determinar lo conducente según los resultados, los cuales podrían estar en las próximas 48 horas.

En la rueda de prensa que se efectuó con anterioridad, la FGE señaló que, por algunos indicios encontrados en el lugar del hallazgo, presumiblemente se trataría de la joven, sin embargo, se aclaró que era necesario esperar las pruebas científicas para confirmar la identidad de esa persona, situación que está en proceso.

El caso de la desaparición de Nayeli Alfaro Silva podría presentar un avance en las próximas horas con los resultados de las pruebas genéticas practicadas al cadáver localizado el viernes 1 de abril en un predio de la comunidad de Santa Rita, en el municipio de Villa de Pozos.

A la espera de su publicación, los padres, amigos y conocidos de la exfisicoculturista potosina no cesan en su búsqueda y también piden información en redes sociales para localizar a Uriel “N”, esposo de Nayeli, quien presuntamente podría tener relación en el crimen.

Así fue el día de Nayeli Alfaro Silva antes de desaparecer

La pareja de la joven declaró ante la Fiscalía de San Luis Potosí que el 24 de marzo, día de la supuesta desaparición, llevó a Nayeli a la parada del camión que la transportaría al gimnasio donde trabajaba como instructora.



Además, señaló que fue él quien la vio por última vez en la avenida Rivas Guillén, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.



Unos fotogramas tomados de una cámara de vigilancia, filtrados a algunos medios de comunicación locales ponen en duda la versión de Uriel.



En estas imágenes se observa que Nayeli ingresar a su casa la tarde del 23 de marzo, pero jamás se le vuelve ver salir en las horas siguientes; pero quien sí aparece constantemente es el hombre, durante la noche del 23, la madrugada y mañana del 24 de marzo, se observa que el sujeto hizo varios movimientos en un vehículo.



El viernes 1 de abril la Fiscalía confirmó que no ha tenido contacto, ni comunicación con Uriel “N”, pareja de Nayeli Alfaro, desde que presentó la denuncia por desaparición. Aparentemente gracias a indicios hallados en el vehículo, supuestamente de la pareja de la joven potosina, pudieron localizar el cuerpo.

Un cuerpo sin identificar

José Luis Ruiz Contreras, fiscal de San Luis Potosí, convocó a una rueda de prensa para mencionar que con el hallazgo se puede tener indicios que hacen présumos de que se trata de la joven Nayeli.



Pero aclaró que la presunción se deriva hasta en tanto no se haga de manera oficial a través de las pruebas de genética”.



Al comunicarse con la mamá y el papá de la mujer para hacerle saber sobre la localización del cuerpo, se les mencionó que estaba en estado de putrefacción, hinchado y que las partes inferiores estaban carcomidas.



Las autoridades les permitieron reconocer el cuerpo un día después del hallazgo, pero para los padres no hay elementos para asegurar se trata de Nayeli.



Lorena Silva ingresó a la una de la mañana del 2 de abril a la Dirección de Servicios Periciales, al salir se dijo sorprendida porque lo que les acababan de mostrar no correspondía a los primeros informes que les dio la Fiscalía.



En entrevistas refirió que solo mostró un cráneo y huesos, no había cuerpo, ni tejidos y sangre, solo unas prendas que presuntamente eran de su hija. Lamentó la declaración de la dependencia por aventurarse a afirmar sobre el hallazgo sin tener una prueba genética.



“Ellos dicen que, al momento de levantar el cuerpo, así lo encontraron como está hoy aquí. Yo no sé porque están dando un veredicto que no corresponde a lo que nos informaron"



Dijo que seguirá buscando a su hija y pidiendo justicia. Tampoco sabe si confiaría en las pruebas de ADN de las autoridades y su única declaración es mostrar su inconformidad por lo expuesto por la Fiscalía.



Las dudas sobre la identidad del cuerpo de la fisicoculturista se mantienen, así como las marchas de sus seres queridos para tener de regreso a Nayeli.



En redes sociales se convocó a una marcha el pasado lunes en Caja del Agua. Sostienen que una prenda no es suficiente para determinar la identidad de la joven; dicen no se callarán y la búsqueda no cesará.



El sospechoso de la desaparición

A pesar de aún no determinar un móvil o responsable de la desaparición de Nayeli Alfaro Silva, para los familiares de la joven hay elementos para creer que el responsable es Uriel ‘N’, pareja de la víctima.



Agregan que con las investigaciones encontraron evidencias para reforzar las sospechas de que Uriel tenía que ver con la desaparición.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado datos de la investigación y de las presuntas pruebas para culpar al esposo de la joven. Uriel y Nayeli, de 25 años, tienen un hijo de 2 años.



Lo único cierto es que el hombre ya no volvió a tener comunicación con las autoridades y los seres queridos de la mujer ya lo consideran un prófugo de la justicia.



“Se trabaja arduamente en colaboración con el Poder Judicial para obtener datos de prueba suficientes para dar resultados a la brevedad.

¿Quién es Nayeli Alfaro Silva?

Nayeli Alfaro compartía en sus redes sociales ser un amante del fisicoconstructivismo, en años pasados compitió en varios certámenes pero dejó de practicarlo de forma profesional. Fue campeona fitness en 2012.



Su esposo dijo que inició a trabajar como instructora de un gimnasio, pero nunca reveló el nombre.



Todavía quedan vestigios sobre su actividad profesional en Twitter; se publicó como asesora nutricionista, fitness e instructora de pesas.



En su ficha de búsqueda la describen como una mujer de 1.76 centímetros. Tiene ojos cafés, cabello castaño oscuro largo hasta los hombros, la última vez que fue vista vestía sudadera color verde, pants color negro y tenis azules.

