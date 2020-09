Nadie sabe y nadie supo de la regidora desaparecida

Desde Jalisco, nos cuentan, que en un misterio se ha convertido el paradero de la regidora del municipio de Cihuatlán, María Guadalupe Becerra Barragán (Morena), pues no se tienen noticias de ella desde el pasado 10 de septiembre, pero sus familiares no han interpuesto una denuncia por la presunta desaparición y se niegan a hablar del tema. Nos dicen que esta situación ha puesto en aprietos al alcalde de ese municipio, Fernando Martínez (PRD), pues doña Guadalupe lo acusó en varias ocasiones de diversas irregularidades y de haberla amenazado. En lo que son peras o manzanas, la fiscalía del estado ya inició una investigación sin denuncia sobre el tema. Ojalá todo llegue a buen puerto.

Ediles se dan sus “escapaditas”



Nos comentan que, en Baja California Sur, a dos alcaldes morenistas les cayó la crítica por sus “escapaditas” para hacer proselitismo. Nos cuentan que, por un lado, el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, argumenta asuntos familiares y hasta “invitaciones de empresarios”, pero varios se quejan en su terruño de que aún tiene varios pendientes, como la falta de agua y pavimentación en varias colonias. Por otro lado, nos dicen, está la edil de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, quien viajó al municipio de Mulegé y ya hasta presume su eslogan: “Aquí y Contigo”, mientras sus gobernados reclaman deficiencias en varios servicios públicos. Como dicen, “candil de la calle, oscuridad de la casa”.

¿Alcaldesa exigente o mala jugada de oposición?



A quien no le duran los jefes de prensa, nos platican, es a la alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez (PAN), pues en lo que va de sus dos administraciones ya lleva cinco encargados de ese despacho y cada vez le duran menos. Nos indican que la última que ostentó el cargo fue Patricia Castro Granados, de quien se dijo a su salida que en lugar de sumar, dividió, y le restó popularidad a doña Maki, aunque entre los pasillos del ayuntamiento se mencionó que la alcaldesa tiene su carácter y no hay muchos que le aguanten el paso, por eso no ha encontrado un jefe de prensa que le llene el ojo. Aunque otros dicen que el pasado priista de doña Patricia influyó en su desempeño ¡Ups!

Karma a expriistas de Tabasco



En la tierra del edén, nos cuentan, varios pensaron que fue karma la decisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de negarle el registro como partidos políticos a las agrupaciones Sociedad en Acción 2019 A.C., presuntamente ligada al director del Instituto de Formación para el Trabajo del estado, Ariel Cetina Bertruy (Morena); y a Unión Democrática por Tabasco A.C., del exalcalde de Centro, Humberto de los Santos Bertruy. Ambos políticos, nos refieren, son exmilitantes del PRI y en 2018 apoyaron a Morena, pero ahora querían tener su propio espacio en el estado, pero no cumplieron con los requisitos de ley . ¡Ahí pa’ la otra!