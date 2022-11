Músicos de orquestas, banda y marimba piden a Alejandro Murat la basificación

Oaxaca de Juárez.- Músicos de las instituciones musicales del gobierno de Oaxaca realizaron una petición al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para obtener la “basificación” de todos los artistas que integran la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Primavera, la Marimba del Estado y la Banda de Música del Estado.

César Reyes, chelista e integrante de la Orquesta Primavera desde hace 35 años, explicó que desde hace más de cinco años iniciaron con las gestiones para solicitar que se les entregue su base sindical con el fin de mejorar sus condiciones salariales y prestaciones laborales.

“Hay compañeros que están ganando ocho mil pesos por contrato, por nombramiento, por honorarios y los que tenemos nombramiento confianza, 10 mil o 12 mil pesos. Tengo 35 años de servicio y no me puedo jubilar porque cuando me jubile me quitan todas las prestaciones porque así está la ley”.

Los músicos como trabajadores de confianza, nombramiento y honorarios, no sólo no tienen derecho a sindicalizarse, y no cuentan con derechos escalafonarios, y sumado a esta situación su salario se ha rezagado de manera significativa que les impide contar con una vida digna.

Mientras que, en la etapa de jubilación, deciden no hacerlo porque el finiquito es menor a la mitad que perciben los trabajadores de base y se les retiran todas las prestaciones labores como las relacionadas con la seguridad social.

“Nos deja en estado de carencias, encaminándonos a una vejez miserable, injusta y llena de privaciones, ya que el poder adquisitivo que se presenta en el momento de la jubilación, nos mantiene en una situación de indefensión para afrontar los gastos propios de nuestra manutención”.

Los representantes intentaron entregar esta petición al gobernador Alejandro Murat durante la inauguración del Centro Cultural Álvaro Carrillo. Denunciaron que el mandatario se ha negado a recibirlos y a través de sus funcionarios, también se ha negado a basificarlos pese a los años de servicio que han dado en estas cuatro instituciones musicales.



afcl