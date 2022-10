Murió Marcos Efrén Zariñana, “La Pulga”, rescatista en sismo de 1985 en CDMX

Cuernavaca, Mor.- Esta mañana falleció Marcos Efrén Zariñana, “La Pulga”, declarado héroe nacional por su participación como rescatista en el sismo de 1985, en la Ciudad de México.

Zariñana tenía 79 años de edad y conforme a versiones de sus familiares murió en su casa de la unidad habitacional del Fovissste "5 de Diciembre”, del municipio de Cuautla, oriente del estado.

De acuerdo con el rescatista, durante sus trabajos de rescate en el sismo de 1985 salvó la vida de 27 personas.

En mayo pasado “La Pulga” ingresó a la clínica 7 del IMSS de Cuautla con complicaciones en un pulmón y su hijo David Zariñana colgó un video en su cuenta de Facebook para solicitar el apoyo de las autoridades del Seguro Social y proveerlo de la atención adecuada.

“No quiero tirarle al Seguro, a veces con su negligencia, a veces con doctores o enfermeros, hay maneras de dirigirse a los pacientes y a los familiares, pero no voy a esperar a que mi jefe se me muera en el Seguro solo porque no hay una ambulancia a disposición o un espacio para que le realicen sus estudios, solo quiero la continuidad inmediata de su proceso sin trabas”, escribió en sus redes sociales.



También participó en otros rescates

“La Pulga” es referente obligado en el rescate de personas durante las explosiones en una de las plantas de almacenamiento y distribución de PEMEX en San Juan Ixhuatepec, Estado de México en 1984, y también destacó en el contexto internacional por su participación en el rescate de hombres y mujeres tras el terremoto de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

A partir de esa fecha, dijo su hijo, “La Pulga” Zariñana fue solicitado en 10 países y rescató en sus 28 años de actividad altruista a 160 personas.

“Hay que ayudar a mi jefe, por fa, paro banda, a quien le tenga que llegar ese video se lo vamos a agradecer un chingo. A las autoridades, al director general del Seguro Social y si podemos echarle la mano a mi jefe, aquí está, echándole ganas, porque mi jefe es Guerrero y nos va a ir bien, ahí estamos”, pidió David en favor de su padre.

Antes relató que su padre registraba complicaciones en un pulmón y requería de una tomografía y para ello lo debían trasladar al IMSS de Cuernavaca.

“Nos gustaría apresurar todo ese proceso”, pidió David y enseguida enfocó a su padre convaleciente.

“Papá aquí está toda la gente que te conoce para que vean que estás aquí, que tienes una situación del pulmón, y para pedir a algunas personas que nos puedan ayudar a agilizar lo que se tenga que hacer”, compartió su hijo.

