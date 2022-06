Mueren en tiroteo 4 policías y 8 sicarios

Guadalajara.— Un operativo de búsqueda de personas en el municipio de El Salto culminó con un enfrentamiento, cuatro policías asesinados, ocho presuntos sicarios abatidos, seis más lesionados, dos personas rescatadas y la localización de un cuerpo desmembrado.

Además, otro policía murió en un accidente mientras acudía en apoyo de sus compañeros (quien no se cuenta entre las cifras oficiales de personas fallecidas).

Durante la mañana y tarde del miércoles pasado, personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas realizó diversas diligencias en el municipio de El Salto, tratando de dar con el paradero de dos personas reportadas como desaparecidas, pero alrededor de las 18:00 horas se retiraron del lugar.

Más tarde se recibió una llamada al 911 en la que se reportó que sujetos armados metían por la fuerza a personas en una finca de la colonia San Lorenzo, por lo que policías municipales acudieron al número 34 de la calle Medellín.

Al llegar al lugar, los policías no vieron nada inusual y decidieron tocar la puerta de la finca para preguntar si todo estaba bien, una mujer abrió y dijo que ahí nada pasaba, pero justo en ese momento varios sujetos armados aparecieron y trataron de jalar hacia el interior de la casa a los policías, por lo que comenzó un tiroteo.

El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, señaló que cuando elementos de varias corporaciones llegaron en apoyo de los oficiales municipales, los cuatro agentes ya estaban muertos. Algunos de los agresores intentaron escapar saltando a una casa contigua.

El enfrentamiento se extendió otros 30 minutos y las autoridades lograron controlar la situación para ingresar a las casas desde donde les disparaban; en la primera finca se encontraron los cuerpos de los cuatro policías, los de cinco de los agresores y varias bolsas con los restos de otra persona no identificada; además se detuvo a tres presuntos delincuentes lesionados y se rescató a dos personas que habían sido reportadas como desaparecidas por la mañana.

En la segunda casa se encontraron los cuerpos de tres personas muertas: los de dos hombres en la azotea y, en el balcón, junto a un rifle, el de la mujer que había abierto la puerta; además se localizó a cuatro personas lesionadas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público, y a los habitantes de la casa, que estaban resguardados.

El gobernador Enrique Alfaro señaló en sus redes sociales que durante el operativo habían muerto ocho delincuentes, que tres más estaban gravemente heridos y que además se localizó armamento.

“A los familiares de los policías, el compromiso es ayudarles en lo que necesiten. Jalisco reconoce su labor y su servicio por el estado. Un reconocimiento también a la fiscalía y a las fuerzas federales por su atención oportuna (…) En un momento como el que vive México, en Jalisco tenemos claro que no puede haber tregua contra quienes nos han quitado la paz”, escribió el mandatario.

Alfaro Ramírez criticó la idea de abrazos, no balazos del gobierno federal: “El mensaje creo que es claro, en Jalisco no tenemos esa idea, a la delincuencia hay que enfrentarla porque si no lo hacemos el país va a perder el rumbo, no se pueden tener concesiones con quienes nos quitan la paz”.