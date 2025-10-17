Culiacán, Sin. El joven, Eliazer Abisaid “N” de 21 años que fue perseguido a balazos desde la plazuela central hasta el interior del Palacio Municipal de Navolato, donde quedó gravemente herido, falleció en un hospital de la capital del estado, donde había sido trasladado para recibir atención médica especializada.

Durante el ataque que causo alarma entre empleados municipales y personas que acudían a efectuar trámites o a pagar contribuciones, una joven estudiante de nombre Samira “N”, de catorce años de edad y un trabajador municipal, Paul “N”, de 28 años de edad, resultaron heridos en forma incidental por balas perdidas.

La información que se dio a conocer es que el joven que perdió la vida, se encontraba jugando en una cancha deportiva de la plazuela municipal de Navolato, cuando se percató que personas armadas se dirigían a él, por lo que empezó a correr, por lo que lo sus persecutores comenzaron a dispararle.

Por la cercanía al lugar, este buscó refugio en el edificio del ayuntamiento, hasta donde llegaron sus agresores, los cuales le dispararon en varias ocasiones hasta verlo caer gravemente herido, la joven estudiante y el trabajador municipal que se encontraban dentro del Palacio Municipal, resultaron heridos en forma incidental.

La presidencia municipal de Navolato que preside, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza emitieron un comunicado en el que se deslindan de los sucesos de violencia que tuvieron lugar en el edificio municipal, al establecer que la persona que era perseguida, no es empleado del municipio.

Con el fallecimiento del joven, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta por el delito de homicidio y lesiones, a fin de identificar a los presuntos responsables del ataque a balazos que se suscitó dentro del recinto oficial municipal.

