Muere ahogado en California, el morelense Roque Guillermo Ocampo

CUERNAVACA, Mor.- El morelense Roque Guillermo Ocampo de 31 años, falleció ahogado el sábado 30 de julio, en el río Kern cerca de Bakersfield, California, informó Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos.

El deceso fue comunicado al organismo por Nahum Josué Granados Guillermo, sobrino del connacional fallecido, y explicó que su tío murió por ahogamiento a las 18:30 horas en las heladas aguas del Río Kern en el Condado Kern, ubicado a 463 kilómetros al noroeste de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

“Nos sentimos muy tristes por la muerte de mi tío Roque. Él llegó hace tres años a Bakersfield, procedente de Zacatepec de donde somos originarios, y resulta que el sábado pasado mi tío fue a nadar al río Kern, y según me comentaron se aventó desde un árbol al río. Yo creo que no calculó bien porque se pegó en la cabeza con alguna piedra y ya no salió a la superficie”, relató Granados, informó Castro Zavala a la comunidad morelense.

En este la Confederación Internacional de Morelenses y Migrantes Mexicanos manifestó que estará al pendiente para brindar apoyo con los trámites para efectuar la repatriación del cuerpo, en coordinación con el Consulado Mexicano.

Roque Guillermo trabajó como operador de montacargas en la empresa empacadora de vegetales Greenway en Bakersfield, poblado donde radica un número significativo de morelenses.

El organismo informó que en los próximos quince días el departamento forense realizará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del fallecimiento del connacional.

El dirigente de la organización de Migrantes con sede en Las Vegas, Nevada, lamentó los hechos y dio el pésame a los familiares de Roque Guillermo Ocampo, nacido el 16 de agosto de 1990.



bmc/cls