Militarizar no es el camino para resolver la inseguridad: José Yunes Zorrilla

El coordinador de la bancada de diputados federales priistas veracruzanos, José Yunes Zorrilla, quien votó en contra de la reforma a la Guardia Nacional, rechazó temer alguna represalia por su posición contraria al PRI y al gobierno federal.

“No, la verdad es que no la hubo antes de la elección, donde se adelantaba e internamente fijé mi posicionamiento, no la hubo posteriormente”, expresó el excandidato del PRI a la gubernatura.

El legislador consideró que buena parte de la responsabilidad que asumen en ese tipo de encargos de elección es llevar el sentimiento del distrito que representa y tratar de conjugarlo con aquello que es lo mejor para el estado y, sobre todo, para el país.

El exsenador destacó que militarizar las labores de seguridad pública no es el camino para resolver los índices de inseguridad y nivel de violencia que “evidentemente” y “sin ninguna duda” ya rebasó a la administración pública federal.



Yunes Zorrilla, considerado como dentro del ala moderada del priismo en Veracruz, negó que ya no se sienta identificado con su partido y recordó que al interior del PRI hay distintas corrientes.

“El priismo es un partido que logra convocar muchas expresiones y muchas corrientes a su interior, así ha sido históricamente: hay corrientes con las que uno se siente mucho más identificado y hay algunas expresiones con las cuales uno no tiene mucha similitud ni mucha coincidencia, pero ese es el PRI”, expresó.

El exlíder estatal tricolor consideró que esas corrientes al interior de su partido han permitido ser el partido revolucionario transformador, reformista y con una bandera social indiscutible a lo largo de muchas décadas.

“Y yo formo parte dentro de una corriente política que no tiene jefe, que no tiene nombre, que no tiene referente, pero que está sumamente vinculada a una visión de país que respeta las libertades y que evidentemente hace de lo democrático y de lo civil el hilo conductor de todas las decisiones”, señaló.

afcl