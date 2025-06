Veracruz.— La jornada electoral en el puerto de Veracruz y en Boca del Río se inició con retraso, en muchos casos por la falta de funcionarios que no llegaron y el nerviosismo de los que sí fueron, ante la inexperiencia de trabajar con más de una docena de boletas para la elección local y la judicial.

Ni siquiera se salvaron los que ya tenían experiencia en procesos pasados, y dieron boletas de menos o confundieron los colores. No obstante, la mayoría tenía la mira puesta sólo en la elección local, en la que Morena disputó ambos municipios a un disminuido PAN, por la salida de la familia Yunes.

Al cierre de las casillas, en el puerto de Veracruz y en Boca del Río, las candidatas del PAN y Morena ofrecieron conferencias, arropadas con porras, para declararse ganadoras de la contienda.

Las morenistas Rosa María Hernández, candidata al ayuntamiento de Veracruz, y Bertha Ahued Malpica, a Boca del Río, tomadas de la mano, aseguraron que los votos las favorecieron.

En ambos municipios, gobernados actualmente por el PAN, las candidatas de dicho partido, Indira Rosales, a Veracruz, y Maryjose Gamboa, a Boca del Río, también levantaron la mano en señal de victoria, cada una por su lado.

PAN remó “contra la corriente”

Desde el inicio, los panistas tuvieron que remar “contra la corriente” en sus dos bastiones, Veracruz y Boca de Río, por la disminución de votos que les causó la salida de la familia Yunes del partido, ya que sus afines no participaron de manera activa en la elección local, señaló Jorge Triana, vocero nacional del PAN, en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Tenemos una grieta importante por la salida de la familia Yunes del partido, entonces estamos remando contra la corriente, tuvimos que echar mano de muchos candidatos de la sociedad civil, muchísimos... sobre todo para cubrir regidurías, para cubrir las planillas”, explicó.

En Boca del Río se instalaron 209 casillas sin incidencias en su apertura y la votación se llevó con calma durante el día, por momentos con afluencia de votantes y a veces sin ella. Mientras, en Veracruz se instalaron 832 casillas, con incidentes menores, donde dos casillas no se abrieron porque en una no llegó la presidenta, y en otra no llegaron las actas.

Hubo una participación sui generis, ya que en algunas casillas se veían ir y venir ciudadanos de manera continua, pero en otras, los funcionarios tenían tiempo para descansar y platicar entre ellos ante la falta de votantes.

En un recorrido realizado por este medio, se advirtió que en algunas casillas sólo acudían para votar por los candidatos a las alcaldías, pero no por los del Poder Judicial. Tal fue el caso de la casilla ubicada en la plazuela Pedro Saenz de Baranda, donde a las 12:30 horas los funcionarios para la elección judicial apenas habían atendido a 17 personas, contra 69 votantes que ya habían sufragado en la elección para el ayuntamiento de Veracruz.

Sin embargo, varios ciudadanos de diferentes municipios se quedaron sin votar en la elección de ayuntamientos de Veracruz, ya que la casilla especial ubicada en la central camionera no les permitió sufragar. “Nos están restringiendo el derecho al voto, las personas que estamos de paso tenemos derecho a votar en el lugar donde estemos, aunque no sea nuestro lugar de residencia”, expresó Ricardo Hernández, en la casilla especial instalada en la central de ADO en Veracruz.