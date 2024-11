TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La poeta zoque Mikeas Sánchez denunció que fue amenazada de muerte por un sujeto desconocido.

La también activista ambiental interpuso por esos hechos una denuncia ministerial y pidió la intervención de las autoridades.

El jueves, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, se presentó a su local de fotografía un individuo en aparente estado de ebriedad “y con rasgos de estar drogado, para amenazarme de muerte”.

El sujeto, manifestó la escritora, se dirigió a ella y le dijo “te voy a quebrar, cabrona, eres cabrona, no me tienes miedo, cabrona”.

Lee también Mikeas Sánchez, poesía zoque que se rebela entre versos

Mikeas Sánchez, poesía zoque. Foto: Archivo

Mikeas Sánchez era cercana al padre Marcelo Pérez

En la denuncia, Mikeas refirió que el desconocido le recalcó en que “te voy a quebrar, así como al padrecito”, Marcelo Pérez Pérez, quien fue asesinado a balazos en una colonia de San Cristóbal de las Casas el pasado 2 de octubre.

La poeta de pueblos originarios mantenía una relación de cercanía con el padre Marcelo, de origen tzotzil, en sus luchas por la defensa del medio ambiente.

Mikeas contó que el agresor le advirtió que “no me creyera tanto; hablaba en zoque también y repitió que me miraba fuerte, pero que él también es fuerte y que no me tiene miedo".

“Que miraba a donde iba y que ve que salgo, que ni creyera que yéndome de aquí (Chapultenango, donde reside) ya estoy libre, que me mira a donde quiera que vaya”, expresó.

Lee también “Padre Marcelo, esta es la última vez que te vengo a ver”; así se despiden amigos y familiares del sacerdote asesinado en Chiapas

Personas despiden al sacerdote Marcelo Pérez Pérez. Foto: Fredie Martín Pérez / EL UNIVERSAL

Mikeas se ha involucrado en movimientos de resistencia y protestas contra la explotación minera y los mega proyectos en municipios de la región norte de de Chiapas, donde reside y se ha pronunciado con grupos de mujeres en contra de la violencia que prevalece en varias regiones del estado.

El hombre que la amenazó vive también en Chapultenango. Después de un buen rato de intimidarla se retiró y le advirtió: “Voy a regresar, aunque tú piensas que no tienes miedo”.

Mikeas Sánchez agregó que “ante la ola de violencia que se vive en Chiapas no quiero dejar pasar este incidente, pues jamás había entablado conversación con este hombre; en cambio, él parecía saber mucho de mí; por ejemplo, que regularmente viajo o que fui cercana al padre Marcelo Pérez”, relató.

Puntualizó que el hecho lo denunció a las autoridades competentes y espera una respuesta que le garantice seguridad personal y familiar.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr