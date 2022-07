El gobernador de Puebla, el morenista Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que se une a la jornada de oración convocada por la iglesia católica en contra de la delincuencia, pero llamó a no generar una idea errónea que todo el país se encuentra sumido en violencia.

“Yo me uno a la oración de las iglesias en contra de la delincuencia y de la inseguridad, porque yo como persona hago oración permanentemente y yo puedo decirles, sin avergonzarme y sin retractarme, que yo hago oración por mi estado y por las mujeres y hombres de mi estado”, expresó Barbosa.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario poblano afirmó que todo esfuerzo espiritual y objetivo de cualquier naturaleza por parte de la sociedad es útil para los propósitos que permitan vivir mejor.

“La inseguridad pública es un hecho muy grave en este momento en la vida de México que estamos resolviendo los diferentes órdenes de gobierno, pero no se puede también un escenario nacional en el cual todo es violencia, no”, manifestó.

Destacó que tan grave es el asesinato de dos sacerdotes jesuitas, como grave el asesinato de cualquier persona, por lo que, dijo, es reprochable y tiene que investigarse y resolverse.

“Todos son importantes, clérigos y no clérigos, en cuanto a resguardar la vida y el desempeño de una profesión sea espiritual o de cualquier naturaleza, en Puebla las iglesias son aliadas del gobierno para combatir la inseguridad, somos aliados, estamos comprometidos en una misma estrategia en contra de la inseguridad”, agregó.

Barbosa recordó que sostiene pláticas con el Arzobispo de Puebla y brinda seguridad a sacerdotes que enfrentan a la delincuencia, por lo cual insistió que son aliados de la Iglesia.

“Somos aliados en este propósito y les digo que me uno en oración a favor de la paz, en contra de la delincuencia, pero no hagamos pensar a la gente que así se vive en nuestro México para todos, no, no, no, las iglesias están abiertas y todos los que acuden ahí están abiertas”, manifestó.

ed