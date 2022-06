Migrantes están desesperados y muchos optan por arriesgarse: director de albergue en Reynosa

Tamaulipas.- Héctor Silva, director de la casa Senda de Vida asentada en Reynosa, Tamaulipas, asegura que debido a que las fronteras están cerradas para el cruce legal de migrantes, es que muchos de ellos optan por arriesgarse, lo cual, desde su punto de vista, no vale la pena.

"Ahorita tenemos mil 200 migrantes en este albergue. Yo no culpo a las autoridades, ni a las familias que están buscando un mejor futuro.

Lamento lo que sucedió en Texas con nuestros hermanos migrantes muertos, creo que las autoridades deben vigilar y comunicarles que no deben viajar hacinados en trailers sobre todo en esta temporada de calor, hemos visto que niños mueren al quedarse en autos ahora imaginen en un trailer cerrado, amontonados".



Autoridades deberían brindar permisos

Silva comentó, que las autoridades deberían brindar permisos para que los migrantes viajen en autobuses al menos por el territorio nacional para que no pongan su vida en riesgo.

También lee: Atacan a tiros a 3 personas en centro de vacunación para niños en Puebla

"Todos los migrantes tienen la desesperación por conseguir el sueño americano pero actualmente tenemos un reglamento por medio de los consulados donde tienen que esperar para arreglar su estancia legal, por medio de abogados se está llevando un orden para que puedan cruzar de forma legal, no queremos que se arriesguen, queremos que lleguen con bien".

Actualmente, dijo, los abogados han logrado ingresar a dos mil migrantes, sobre todo a aquellos que padecen alguna enfermedad o familias que viajan con niños.

"Nosotros no podemos entrar en conflicto por las quejas de que solamente están dejando entrar a migrantes a Estados Unidos, nosotros nos limitamos a seguir el reglamento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, finalmente son ellos los que deciden quiénes entran y en qué tiempo. Lo que puedo decir, es que tengamos paciencia, que no comentan actos que pongan en riesgo su vida o la de sus familias, no queremos más muertes de hermanos migrantes".

Lee también: México no debe tolerar ni un feminicidio más: Zaldívar

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om