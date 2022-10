Miembros del Torneo de Barrios de NL participarán en clínica deportiva de la Fundación Real Madrid

Los 140 deportistas seleccionados del Torneo de Barrios vivirán la más grande de sus aventuras, al participar en la clínica deportiva de la Fundación Real Madrid.

Son niñas, niños y adolescentes de los Centros Comunitarios de Prevención y Seguridad Humana de la Secretaría de Igualdad e Inclusión que tendrán una de las grandes experiencias de su vida.

Por primera vez, estos menores de edad de Nuevo León, entre los 12 y 14 años de edad, van a compartir valores y pasión por el futbol.

La empresa CSD y brmatters, operadores de las clínicas de la Fundación Real Madrid en México, con el apoyo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y sus patrocinadores Value, Comex, HEB realizarán este evento.



Los participantes seleccionados en el Torneo de Barrios que realizó la dependencia estatal forman parte de los 41 Centros Comunitarios del estado.

Las y los seleccionados recibieron su invitación para participar en la clínica deportiva que se llevará a cabo del 01 al 06 de noviembre del presente año en el estadio Nuevo León Unido.



Martha Herrera, titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, destacó el compromiso de la Fundación Real Madrid en favor del deporte y la inclusión social de la población más vulnerable.

Además, agradeció el compromiso de la Fundación Real Madrid, Value, HEB y Comex por hacer posible esta clínica.



“Me quedé impresionada de los números, el que estén apoyando a más de 100 mil niños en todas partes del mundo.

“Promoviendo los valores universales, concentrándonos en el tema de la educación, de la salud, la nutrición, del trabajo en equipo, del respeto tan importante, de la diversidad de la igualdad”, aseveró.

Y felicitó a los seleccionados y les dijo que se sintieran halagados y hasta importantes, por participar en estas clínicas, porque “dieron todo en la cancha; fueron elegidos por esa pasión, pero también por esa vivencia de los valores”.

Y consideró que la experiencia que vivirán, “yo digo que es un trofeo de vida y que se va a quedar en su mente y en su corazón por siempre".



La Fundación Real Madrid es una entidad humanitaria, social y formativa carente de ánimo de lucro que trabaja en favor del desarrollo cultural y social de los más desfavorecidos a través del deporte.



El Real Madrid, a través de las clínicas, comparte sus valores y pasión por el fútbol con los niños y niñas ofreciendo una experiencia única.

Este entrenamiento intensivo es liderado por los entrenadores del Real Madrid, en el cual aplican la metodología del club contribuyendo a la formación de los participantes no solamente en lo deportivo si no también en lo cívico.



En el evento estuvieron presentes: Juan Santillán, Director de Promoción de Value; Eduardo Cervantes Barrón, Director Comercial de Parternship Fundación Real Madrid; Elizandra Bonatto, Directora General de Brmatters; Gloria de la Luz Martinez, Gerente Regional Norte de Mercadotecnia COMEX.

Así como Andrés Humberto Treviño, Presidente Fundación HEB en la comunidad; Julio César Santos, ex futbolista de Real Madrid y Club Tigres; y Laura Zuñiga, Subsecretaria de Desarrollo Comunitario Integral de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.