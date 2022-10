Meten ataúd en el Congreso local durante comparecencia del Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas

Zacatecas.- Durante la comparecencia del general retirado Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, los diputados de oposición colocaron un ataúd blanco, vestidos de negro en señal de luto por las víctimas de la violencia, además de pancartas que piden su renuncia a este cargo.

Desde esta semana comenzó la glosa del primer informe del gobernador David Monreal Ávila, pero esta es una de las comparecencias más álgidas, pese a que el funcionario estatal en su informe aseguró que la estrategia nacional y estatal para fortalecer la paz social ha dado resultados, al asegurar que, de enero a septiembre de este año, el homicidio doloso disminuyó 28.5% en comparación con el año pasado.

Lo que generó que inmediatamente varios legisladores al subir a tribuna coincidieron en que el funcionario no daba respuestas claras y solo se limitaba a dar cifras oficiales "alegres", la cuales consideraron no concordaban con la realidad, al señalar que no se podía negar las masacres, los desplazamientos forzados por el crimen organizado, asesinatos de policías, homicidios de universitarios, cobro de piso a comerciantes, incluso, narcobloqueos en carreteras.

Al respecto, el general Adolfo Marín insistía que sí había resultados positivos y la estrategia es exitosa, por ello, advirtió que no se cambiará, tras referir que con esa se han detenido a 104 generadores de violencia y asegurado más de 100 mil cartuchos: “yo quisiera saber si eso no es nada… son actividades contundentes”, además de señalar que no se han registrado "narcobloqueos", al afirmar que en las carreteras “lo único que ocurrió fueron unos vehículos que se incendiaron, pero no hubo ninguna pérdida humana” y culpó a los medios de comunicación de "mangificar que era una guerra".

Ante esta respuesta, el diputado Enrique Laviada le reviró al recordarle que “los vehículos no se incendiaron solos” y le recordó que en esa carretera hubo ponchallantas, además de señalar que no solo es referir el número de personas ejecutadas, sino el salvajismo como los matan al entrar a las casas y matar hasta niños, además de pagar cobros de piso al crimen.

Incluso, le señalaron que mientras se realizaba esta comparecencia que, hasta las 19:00 horas, sumaban casi ocho horas, en dicho lapso ya se tenían reporte de varios ataques armados, en los que oscilaban al menos cinco muertos, dentro de esas víctimas lamentaron que figuraba un maestro en el municipio de Fresnillo, así como dos elementos de vigilancia en el Parque Eólico en Zacatecas.

En los cuestionamientos, el diputado Juan Mendoza mostró en pantalla un documento para exhibir los resultados del examen de control de confianza que presuntamente se le aplicó al actual director de la Policía Estatal, Manuel de Jesús Chávez, en el que resultó reprobado en marzo pasado, pero cuestionó que pese a ello, este ha continuado en ese cargo.

Por su parte, el diputado Jehú Salas cuestionó que a un año de gobierno, no se ha publicado el Programa Estatal de Seguridad Pública que establece un diagnóstico y las líneas de acción, además de señalar que no se tiene conocimiento, haya sesionado el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el cual está integrado por representantes de la Legislatura y siete alcaldes de los principales municipios con mayor población.

Varios diputados también pidieron al funcionario que diera a conocer su salario como funcionario estatal, al referir que como general en retiro gana más de 100 mil pesos, además de cuestionarle que cuánto gana un policía y cuántos elementos lo custodian, sin embargo, Adolfo Marín se negó a decir a cuánto asciende su salario al mencionar que todos los salarios de los funcionarios y del gobernador los podían checar en las páginas de transparencia a través de Internet.

Los diputados Enrique Laviada, Priscila Benitez, Xerardo Ramírez, Karla Valdés, Gabriela Basurto, David González, Refugio Ávila, fueron algunos de los más reiterativos en pedirle al secretario de Seguridad que “por dignidad militar” renuncie al cargo, tras mencionar que la gente ya no resiste más un asesinato más.

Los señalamientos de desaprobación a los resultados de la estrategia de seguridad fue el tema reiterativo en las dos rondas de preguntas que se hicieron, donde la constante petición de los legisladores versó en que se cambie y se revise la estrategia, tras reprochar que como gobierno no se ha escuchado a las víctimas, a los 58 alcaldes, además de reprocharle como secretario de Seguridad Pública jamás había atendido el llamado del Poder Legislativo a comparecer meses antes, por ello, lo convocaron a que si no renuncia, entonces dé resultado, porque el miedo es colectivo y está latente en toda la población zacatecana.

