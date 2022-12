Menú navideño se reduce por carestía

Cuernavaca.— En la mesa de Martina se espera que haya una suculenta cena de Navidad, pero sin pavo, lomo o pierna de cerdo, porque los precios de carnes y verduras están por las nubes. De la ensalada de manzana ni hablar; el kilo de la fruta de segunda calidad está entre 25 y 30 pesos, además de las pasas y la crema, cuyo bote de litro ronda los 60 pesos.

En su casa, precisa, no acostumbran comer carne de res o pavo por los precios de esta temporada y optan por el pollo rostizado, el bistec de res con cebollitas y nopales fritos o el adobo de puerco que prepara su hija.

Eso resulta más económico que la pierna, el lomo o el pavo relleno, dice Martina: “Ni hablar de carne. Nosotros casi no consumimos porque está caro y somos entre cuatro y cinco, y un kilo no alcanza. Tenemos que gastar unos 200 pesos para que nos toque un pedacito, pero realmente carne ya no compro”.

En su casa prefieren el pollo, aunque sea un kilo de alas para que alcance para todos, dice, guisado con calabacitas para que sea más abundante.

Martina descansa en un rincón del mercado Adolfo López Mateos junto con su bolsa de mandado; ahí carga la cebolla que consiguió en cinco pesos el kilo, pero lo compró en los puestos de afuera, donde alguna mercancía es de segunda calidad.

Una marchante de unos 65 años de edad busca verduras para la cena navideña. Esta Navidad, adelanta, habrá comida típica mexicana en su mesa, como romeritos, porque es bastante económico y, en su opinión, los precios de ahora siguen siendo accesibles para una cena navideña con pocos integrantes de familia. Ella compró alrededor de 300 pesos de verdura, pero no habrá pollo ni carnes en el menú.

Un vendedor de carne enlista los precios de sus productos para esta temporada: pollo entero tiene un costo de 50 pesos el kilo... el pavo ahumado, 145 el kilo... pavo natural, 128 pesos.

Contiguo a ese negocio hay otra carnicería cuya dueña entrega obsequios a sus clientes y oferta lomo, costilla y pierna de cerdo, además de carne de res para barbacoa. “Tenemos ventas elevadas, por lo menos mejor que en la pandemia. Vamos con todo. La pierna con hueso de unos 10 kilos te sale entre 900 y mil pesos. La carne de res para barbacoa está en 120 pesos el kilo”.

Ventas de incertidumbre

Ángel Quiroz Ríos es secretario general de la Unión de Comerciantes en el mercado Adolfo López Mateos y representa a alrededor de 2 mil 500 vendedores de distintos productos. La mayoría de ellos, dice, atraviesan un momento de incertidumbre económica porque las ventas no levantan como en otros años.

“He caminado por el mercado en los diferentes ramos y productos, y desde los compañeros que venden frutas y legumbres hasta los que venden ropa y zapatos, todos están angustiados porque ha bajado bastante la venta, en 30% y 40%”, afirma.

Calcula que, en otros años, para estas fechas sus socios registraban ventas altas, porque las familias ya habían recibido el aguinaldo, pero este año no ha sido así. El líder de comerciantes asegura que, desafortunadamente, están cerrando este año con precios muy elevados, pero es un tema que comienza desde el campo, por el alza de los fertilizantes, los incrementos de los insumos y ahí empieza la cadena. Productos como el frijol aumentan cada semana; el huevo, las alas de pollo, todo está por las nubes, remarca.