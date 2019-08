Médicos pasantes de Hidalgo se suman a movilización nacional

Pachuca, Hidalgo.- Médicos pasantes de Hidalgo se sumaron a la movilización nacional para exigir mejores condiciones de seguridad, becas e insumos, y acusaron que en algunos casos hay recortes que les impide realizar su trabajo, sobre todo en comunidades pobres.

La movilización en Hidalgo alcanzó un centenar de médicos, quienes salieron de la Antigua Escuela de Medicina a plaza Juárez, donde se ubica el palacio de gobierno, ahí denunciaron la situación en que laboran durante la pasantía.

De acuerdo con los estudiantes de medicina y de enfermería, las condiciones en que prestan su servicio son deplorables, ya que se les asigna una beca que no alcanza a cubrir sus necesidades, sobre todo si son enviados a comunidades alejadas y pobres donde incluso dijeron, tienen poner recursos económicos de su bolsa para realizar su trabajo.

Luis Ramírez integrante de la Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señaló que la exigencia es una pasantía digna para todos los médicos prestadores de servicio en el país.

Indicó que los médicos pasantes son los que más trabajan de todas las carreras profesionales y quienes reciben los mayores reclamos de la población, sin embargo aclaró que no cuentan ni con los insumos ni con los medicamentos necesarios para poder otorgar una buena atención.

“Lo que pedimos es dignificar el servicio social y que se invierta más en salud, la mayoría de nosotros no contamos con recursos y muchas veces tenemos que poner de nuestra bolsa para comprar algún medicamento”, lamentaron que al no contar con el material adecuado no les permite realizar un buen trabajo.

Si muchos pasantes se niegan a salir a las comunidades de municipios pobres es porque tampoco hay seguridad y las condiciones de los centros de salud son malas, recordaron que en noviembre del 2018, un médico pasante fue lesionado en el municipio de Yahualica y a la fecha no se ha pasado nada en este caso.

En la manifestación exigieron seguridad, “lo que pedimos es seguridad e insumos, al médico pasante se le acusa de negligencia y se le sacrifica y es el último que tiene la responsabilidad”, aseveraron.

