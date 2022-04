“Me voy con la frente en alto”: Lilia Merodio

Chihuahua.— “Me voy con la frente en alto, pero también hubo muchos obstáculos”, asegura Lilia Merodio Reza, quien hasta hace unos días se desempeñaba como la secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua. Agrega que pese a las dificultades entregó resultados en beneficio de los chihuahuenses.

Merodio Reza, presentó su renuncia a la gobernadora María Eugenia Campos Galván el pasado 13 de abril, por medio de una carta en la que aseguró ser víctima de presiones para la firma de documentos, los cuales contaban con irregularidades que señaló desde que recibió el cargo, hace siete meses.

“Cuando yo llegué al cargo de secretaria de Desarrollo Rural observé que estas organizaciones (de productores y campesinos) los expedientes no estaban completos, que no había entregables, que a través del Congreso del Estado era donde ellos gestionan apoyos. Cuando yo llegué a la Secretaría, en el mes de septiembre, advertí al diputado de la mayoría (Mario Vázquez, del PAN) para que no fuesen hacer lo mismo, porque fue lo que la gobernadora nos pidió desde que llegamos al cargo: transparencia y rendición de cuentas”, explica en entrevista con EL UNIVERSAL.

La exfuncionaria estatal, destacó que tras más de diez reuniones con las organizaciones, ellos insistían en continuar con las mismas dinámicas que se habían realizado en años anteriores, y que ella misma identificó como irregulares.

“Ellos traían la misma dinámica y querían hacer lo mismo que en años anteriores, ellos mismos ser proveedores y ser los beneficiarios. Yo lo comenté, de hecho está enterada la gobernadora, me dijo que ella no tenía conocimiento, y lo que llevó a mi salida es que se iban a seguir conduciendo de la misma manera y es donde presenté mi renuncia la semana pasada”, añade.

Sobre las declaraciones de representantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) en sentido de que detuvo cerca de 36 millones de pesos para el campo, Merodio Reza señala que nunca tuvo acceso a los recursos que reasignó el Congreso en Chihuahua para este rubro y organizaciones.

“Los recursos que reasignó el Congreso primeramente nunca los tuve disponibles en la Secretaría, desde ahí hay un problema de origen. La Secretaría de Hacienda nunca transfirió estos recursos a la Secretaría de Desarrollo Rural”, explica.

Los logros en siete meses

En los siete meses que estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural, la exfuncionaria logró varios proyectos, entre los que destaca la acreditación y certificación del sotol, lo cual asegura era algo muy esperado por los productores y que va a poner a Chihuahua en un escenario de competencia a nivel mundial.

También consiguió que Chihuahua sea sede para la Expo Fertilizantes 2022 de toda la zona norte, así como entrar a un esquema de compra consolidada de fertilizantes.

“Logramos también tener un centro estatal de manejo de fuego propio porque el que teníamos se rentaba, más de 20 millones de pesos es lo que nos va apoyar el Gobierno Federal. Logramos también que pudiese haber un proyecto y que Chihuahua sea un laboratorio de sanidad vegetal regional que le diera a toda la zona norte del país cobertura”, refiere la ex funcionaria.

Destacó que durante el año pasado lograron también el programa de estimulación de lluvias para erradicar la sequía en Chihuahua, e incluso en este año ya se estaba por la forma del convenio para aplicarlo durante este 2022, entre otros proyectos para beneficio de los productores, sector agrícola y el en campo de Chihuahua.

“En mi capacidad de gestión y en mi capacidad que siempre he tenido para beneficio de las familias chihuahuenses en los cargos que me han dado la oportunidad de tener, tanto los ciudadanos, con el apoyo de la gente, es una capacidad de gestión acreditada en los hechos, no en los discursos”.

Por último, Merodio Reza aseguró que por el momento no buscará algún cargo dentro de la administración pública, ya que estará de lleno dedicada a concluir con su doctorado en Administración Pública, el cual ya está por concluir en el Instituto Nacional de Administración Pública.