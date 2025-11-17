Culiacán.- En puntos distintos de la capital del estado, dos hombres, uno de ellos trabajador del área de Aseo y Limpia del Ayuntamiento de nombre Carlos Roberto “N”, fueron asesinados a balazos y dos más fueron ingresados a hospitales con lesiones de armas de fuego.

Las autoridades de seguridad fueron notificadas que, por una de las calles de la colonia Bicentenario, muy cerca del relleno sanitario, se encontraba un hombre tirado con huellas de sangre. Al llegar al sitio los cuerpos de auxilio determinaron que no presentaba signos vitales.

Carlos Roberto “N”, de 37 años, vecino de este mismo sector y trabajador del ayuntamiento en el área de Aseo y Limpia, presentó varios impactos de bala, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado lo enviaron al Servicio Médico Forense

En la colonia Lomas del Magisterio, fue atacado a balazos Manuel Artemio “N”, de 27 años, el cual fue llevado a un hospital donde falleció poco después, sin que se conozca los motivos de la agresión que sufrió.

Sobre una de las calles de la colonia Toledo Corro fue atacado a balazos el conductor de una motocicleta, sin que se conozca su identidad, por lo que este tuvo que ser trasladado a un hospital donde quedó internado.

En una de las calles de la colonia centro, cerca de las vías del tren, fue encontrado gravemente herido José “N”, el cual presentaba impactos de bala, este era considerado como desaparecido luego de haber golpeado a su pareja sentimental y huir.

