Matamoros.- La voz de Yuliana resonó no solo en redes sociales al clamar ayuda de las autoridades, para que la muerte de su amiga Karen, no quede impune.

Karen, de 27 años, fue encontrada atada de pies y manos en un canal de aguas negras en Matamoros, Tamaulipas, luego de que su familia reportara su desaparición el pasado 30 de agosto.

Yuliana asegura por medio de un video que subió a Tik Tok que se ordenó borrar imágenes y noticias relacionadas al caso de su amiga.

"Desde hace varios días, amigos y familiares habíamos posteando sus imágenes por todas las redes sociales tratando de encontrarla. El día de hoy, por un extraño motivo después de ser encontrado su cuerpo, se ha dado la orden de que se borren las imágenes como las notas de su asesinato", comenta Yuliana.

Dice entender el poder que tienen las redes sociales y que necesita que difundan su nombre.

"No te estoy pidiendo nada, sólo, no te pido nada más que pidas justicia como lo estamos haciendo todos los que la queremos".

La petición de Yuliana, fue extensiva.

"Señor senador, señor presidente, señor gobernador, ¿El día que sea una de las tuyas me permites armar un desmadre para que se haga justicia? Porque hoy que es una de las mías, no has hecho nada", concluye Yuliana en su vídeo.

om/hm