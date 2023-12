Tras el hallazgo de cuerpos calcinados y restos óseos en un predio cerca de Laguna del Mante en Ciudad Valles, Edith Pérez Rodríguez, fundadora del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, detalló en entrevista a medios de comunicación locales qué fue lo que se encontró en esta zona.

Señaló que se cree que el campamento encontrado es muy reciente, ya que se encontró una casa en donde se hallaron restos fecales que parecían tener poco tiempo, unos dos días, antes de ser encontrados el viernes pasado. En este lugar, ella cree que se tenía a 4 o 5 personas retenidas.

Asimismo, se realizó el hallazgo de un tambo donde se realizaba el calcinamiento de personas y una zona donde estaban vaciando los restos, por lo que Edith calculó que se encontraron con aproximadamente 12 cuerpos calcinados.

“Yo no lo vi, me lo comentaron mis compañeras que si lo vieron y el tambo todavía sacaron una parte de cráneo todavía caliente, pero no calcinado, vértebras, y quiero creer que lo del tambo es una persona”, describió.

Sin embargo, señaló que posiblemente toda la zona tenga varias fosas que se tendrán que revisar, así como un arroyo seco que se encuentra atrás de la casa, puesto que restos humanos pudieron ser lanzados al agua y arrastrados con la corriente.

“Es una zona de exterminio que no vamos a terminar. Yo creo que ni en cuatro meses (…) aquí vamos a estar. Ya vinimos desde el viernes, estuvimos aquí viendo cómo está la situación tenemos el expertise, tenemos la experiencia y sabemos que es lo que podemos encontrar aquí, así es que, hasta el último cachito de fragmento de huesito humano, nos vamos a llevar de aquí y hasta que terminemos, se va a terminar esto.”

No obstante, expresó con tristeza que el proceso de identificación de los restos es muy lento, tardan años y que todo lo que han encontrado y que encontrarán se acumula.

Por último, no descartó que en este lugar pueda encontrar los restos de sus hijos, ya que fue por esa zona que hace 11 años ellos fueron retenidos y, desde ahí, no ha sabido nada de ellos.





