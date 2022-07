“Marcial ni siquiera alcanzó a cumplir 39 años”

Pinal de Amoles.— El cuerpo de Marcial Trejo arribó alrededor de la medianoche del miércoles a su natal Huajales, en Pinal de Amoles, en medio de una tormenta que parecía entender la tristeza de todos los que habitan en esta pequeña población situada en el corazón de la Sierra Gorda queretana.

A las 10 de la mañana se celebró una misa de cuerpo presente. Al final, todos esperaron pacientes, algunos con coronas de flores, el paso de la carroza fúnebre, que recorrió los cerca de tres kilómetros hasta el panteón de Ahuacatlán.

El pequeño camposanto se ubica entre dos colinas. Para llegar, familiares cargaron el féretro, pasaron el puente que cruza el río e ingresaron al panteón.

El sepelio no duró mucho. Su familia lo acompañó vestida de blanco; su madre y sus hermanas evidenciaban el dolor que siente toda la comunidad, a pesar de que han pasado ya dos semanas desde que se conoció de la tragedia, hay quienes aún no pueden creer la noticia, pues no hubo tiempo de despedidas.

“Es un dolor muy grande, que su partida no nos la va a llenar nadie, ni a mí ni a mi hija. No puedo hablar por los demás, pero nadie llena el hueco que deja él. Es un dolor inmenso que jamás pensé pasarlo, porque yo sentía que ya era grande, pero ni siquiera alcanzó a cumplir 39 años”, lamentó su esposa, Guadalupe Lizbeth Ramírez.

“De él no sabíamos que se había ido porque andaba según que se iba a sembrar, andaba haciendo un barbecho y de repente nada más lo perdimos, no supimos ni cuándo, hasta que nos enteramos de la noticia muy triste”, dijo Guadalupe Rubio, tía de Marcial.

Don Agustín, padrino de Marcial, comentó que se enteró de la muerte de su ahijado por la televisión. Lo recuerda como un muchacho tranquilo, del que nunca escuchó un mal comentario, que desde muy joven quería irse a EU.

Esta noticia le pega muy fuerte porque tiene cinco hijos en ese país: “Se siente feo porque no quisiera uno que le pasara a nadie, y está uno pensando en su propia familia, en los que andan por allá o en los que se van”.

Marcial Trejo descansa ya en Huajales, la tierra que lo vio nacer, donde su familia le dio el último adiós.