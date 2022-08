Mara Lezama encabeza trabajos de entrega-recepción en gobierno de Quintana Roo

Mara Lezama, gobernadora electa de Quintana Roo, presentó su equipo encargado del proceso de entrega-recepción, con lo que dio inicio formal a dichos trabajos de la administración pública junto con el gobernador Carlos Joaquín.

Durante el encuentro, realizado en el salón Cuna del Mestizaje de Palacio de Gobierno, ambas partes firmaron el acta de avances que incluye: la entrega de 154 carpetas con el estado que guarda la administración pública estatal en materia de recursos humanos, financieros, materiales y el archivo del Estado de Quintana Roo.

Durante su intervención, la gobernadora electa dijo que su equipo está comprometido a revisar y analizar de manera minuciosa la información para conocer qué tenemos y cómo estamos, con el objetivo de atender y responder a los ciudadanos de manera transparente y clara desde el gobierno estatal.



Celebró que por primera vez en la historia de Quintana Roo, en este proceso se cuenta con un sistema digital mediante el cual se monitorea e integra la información para su análisis, además de que por primera vez participa la ciudadanía.

“Tengo perfectamente claro que el gobierno no puede parar y no se debe detener, por eso, la próxima administración iniciará al 100 por ciento para no detener ningún trámite ni ningún servicio”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González informó que en este acto se entrega la información que permite el análisis de las cuentas que guarda la administración pública.

En el equipo de la gobernadora electa participan Anahí González Hernández como Enlace General; Héctor Contreras Mercader como Coordinador de Finanzas; Artemio Santos, Coordinador de Desarrollo Económico, Ecología y Turismo; Coordinador de Desarrollo Social y Educación, Flavio Carlos Rosado; Coordinador de Gobierno, Cristina Torres Gómez; y Coordinadora de Rendición de Cuentas, Reyna Arceo Rosado.

Lee también: Se registra sismo de magnitud 4.7 en Acapulco, Guerrero; no ameritó alerta sísmica

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl